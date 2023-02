Calciomercato Juventus, addio certo: ascoltano offerte

Calciomercato Juventus, ormai l’addio alla fine della stagione è certo. E iniziano ad ascoltare le offerte. I bianconeri ci possono provare

Ormai una cosa è certa: alla fine della stagione sarà addio e inizieranno, già da questo momento, ad ascoltare le offerte. Che, è evidente, non potranno essere così alte soprattutto perché ha un contratto in scadenza nel 2024 che non verrà rinnovato.

Insomma, un’occasione low-cost per la società bianconera, una possibile occasione, visto che comunque, al momento, e come spiegato ampiamente nel corso di queste settimane, i pensieri della dirigenza sono rivolti soprattutto a quelle partite che si disputeranno nelle aule dei tribunali per ribaltare una sentenza che ha stravolto la classifica. Sì, però un occhio al mercato è sempre bene buttarlo, soprattutto se parliamo di un elemento che la Juventus ha messo sotto la lente d’ingrandimento da un poco di tempo e che adesso ha “deciso” il proprio destino. Parliamo di Pulisic.

Calciomercato Juventus, Pulisic saluta il Chelsea

All’americano, secondo quanto riportato da FootballInsider, non verrà rinnovato il contratto che scade, come detto, il 30 giugno del 2024. Per lui spazio in questo Chelsea ricco di stelle ma che in tutto il mese di febbraio ha segnato solamente un gol non ce ne sarà più. Ed ecco che i Blues inizieranno a valutare, con la giusta calma ovviamente, tutte quelle che sono le offerte che arriveranno.

L’americano è un elemento in grado di giocare su tutto il fronte offensivo con spiccate qualità nell’inserimento. Un uomo che farebbe molto comodo a Massimiliano Allegri. Vedremo, in ogni caso, quello che succederà nei prossimi mesi, con una certezza: la Juve ci proverà se gli altri problemi si dovessero risolvere.