Nuovo boccone amaro per la Juventus: colpaccio Tottenham

Nuovo boccone amaro per la Juventus, gli Spurs hanno bisogno di sistemare la difesa e piombano su un obiettivo bianconero.

L’atteso giorno del derby è arrivato. La Juventus stasera scenderà in campo per affrontare il Torino nella 156esima stracittadina torinese in Serie A. I granata di Ivan Juric sono pronti a vendere cara la pelle in una delle partite più importanti della stagione. Tocca ai bianconeri spegnere le loro velleità, portando a casa la quarta vittoria consecutiva in campionato dopo quelle con Salernitana, Fiorentina e Spezia.

Massimiliano Allegri non vuole che i suoi giocatori perdano il ritmo, proprio adesso che hanno ritrovato quella velocità di crociera, indispensabile per proseguire la rimonta verso il quarto posto. Quella ammirata nelle ultime partite assomiglia infatti alla Juventus pre-Napoli, quella delle otto vittorie consecutive a cavallo della sosta per i Mondiali senza subire neppure un gol. Battere il Toro significherebbe riconquistare immediatamente la settima posizione dopo il sorpasso del Bologna, che domenica si è imposto a sorpresa sull’Inter salendo in settima posizione. Nonostante resti un’impresa sulla carta difficilissima, la Juventus non può assolutamente permettersi altri passi falsi.

Nuovo boccone amaro per la Juventus, Pau Torres verso Londra

Uno dei segreti alla base di questo nuovo filotto di vittorie è senz’altro una difesa che è tornata a subire pochissimo. Nelle ultime sei partite l’unico gol incassato è stato quello nella gara d’andata con il Nantes, un contropiede che ha trovato impreparata la retroguardia bianconera.

Ciononostante il reparto arretrato è tra quelli che necessitano di maggiori rinforzi nella prossima sessione di mercato. Serve soprattutto un altro difensore centrale, considerando le condizioni precarie di capitan Bonucci. Alla Juventus era stato accostato Pau Torres, pilastro della difesa del Villarreal. Secondo gli inglesi di Transfer Tavern, lo spagnolo è diventato uno degli obiettivi principali del Tottenham. Antonio Conte l’avrebbe richiesto alla società in previsione di un ritorno a Barcellona del francese Clement Lenglet. Per strapparlo al Sottomarino Giallo servono oltre 40 milioni di euro.