Bye bye Juventus: pre-contratto firmato con l’Atletico

Accordo per il difensore: l’Atletico Madrid brucia sul tempo la Juventus e la taglia fuori dall’affare

La Juventus continua a monitorare con grande attenzione il calciomercato, rimanendo vigile su quelle che possono rivelarsi delle occasioni.

In difesa la Juve ha bisogno di rinnovarsi, vista la partenza ormai quasi certa a fine stagione di Juan Cuadrado ma anche alla luce dell’età avanzata di alcuni giocatori come Alex Sandro, Bonucci e Danilo. Infatti i bianconeri sono alla ricerca di nuovi difensori, sia sulle fasce che centrali. La Juventus ha sondato il terreno per diversi giocatori, uno su tutti Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte. Sono tanti, però, i profili che la società piemontese sta valutando in vista della prossima stagione. Un giocatore che in passato era stato accostato alla Juventus è Çağlar Söyüncü, centrale classe ’96 del Leicester. Il difensore turco, però, sarebbe finito nel mirino di una big spagnola.

Juventus, l’Atletico Madrid ad un passo da Söyüncü

Secondo quanto riportato da ’90min.com’, l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone sarebbe a un passo da Çağlar Söyüncü.

Il difensore turco andrà in scadenza a fine stagione con il Leicester e non sembrano esserci presupposti per la firma, anzi. Secondo ’90min’ sarebbe già tutto pronto per il suo trasferimento a parametro zero in Spagna, all’Atletico Madrid, naturalmente al termine di questa stagione. L’Atletico ci ha già provato per il turco nell’ultima sessione invernale ma alla fine il difensore è rimasto a Leicester. Anche Liverpool e Newcastle United hanno mostrato un interesse non indifferente per il centrale classe ’96 ma adesso tutto pende dalla parte dell’Atletico Madrid. Söyüncü è arrivato al Leicester dal Friburgo nel 2018 e ha avuto una crescita esponenziale in Premier League. Ultimamente, però, con Brendan Rogers sta trovando pochissimo spazio e la sua avventura con le ‘Foxies’ è ormai ai titoli di coda.

Nonostante l’interessamento della Juventus in passato, difficilmente il centrale turco vestirà la maglia bianconera. I corteggiamenti dalla Premier League ma soprattutto dall’Atletico Madrid porteranno il giocatore verso altre direzioni. Il centrale di difesa del Leicester si avvicina a grandi passi verso la squadra del ‘Cholo’ Simeone.