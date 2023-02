L’incubo che può diventare realtà: “Juventus radiata”

Nelle prossime settimane la Juventus le partite più importanti le giocherà nelle aule dei tribunali. “Ecco perché potrebbe anche essere radiata”

La Juventus, le partite più importanti nelle prossime settimane, le giocherà senza dubbio dentro le aule dei tribunali quando i bianconeri si dovranno difendere dalle accuse e dovranno cercare in tutti i modi non solo di togliere quel -15 dalla classifica ma soprattutto evitare di prendere altri colpi che potrebbero distruggere, sin dal principio, la prossima stagione.

Non sarà un compito semplice per i legali della Vecchia Signora, ma ci proveranno, senza dubbio. Certo, per quello che dice l’avvocato Marengo che è intervenuto durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY le cose si potrebbero fare assai complicate ed ecco spiegato il motivo.

“La Juventus rischia la radiazione”

“Sto seguendo le faccende della Juventus, benissimo, e mi stanno dando una soddisfazione immensa. Io sono convinto, a parte gli scherzi, che quello che è arrivato forse sarà revocato. In effetti quella sentenza di 15 punti uno spazio difensivo la lascia. Il grosso però deve ancora arrivare e arriverà con il processo sugli stipendi, parrebbe, non ho i fascicoli in mano, che senza quell’escamotage sugli stipendi, il bilancio del patrimonio netto negativo, e con il patrimonio netto negativo non ci si può iscrivere al campionato. Io sono estremamente convinto che l’anno prossimo la Juventus giocherà in Serie B”. Questa la prima parte. Poi l’intervento assume anche dei toni diversi.

“Siccome la Juve è una società quotata in borsa, che genera dei reati gravissimi, dunque falsa comunicazione dei mercati ecc., c’è di tutto vedete e qui ve lo dico troviamo mezzo codice penale in questa roba. Questo riguarda il signor Agnelli e i suoi collaboratori. Per quanto riguarda il rapporto sportivo, le carte federali chiedono certi requisiti per l’iscrizione al campionato. Tuttavia, parrebbe perché non ho il fascicolo in mano, da voci significative, che quell’escamotage sia servito alla società per iscriversi al campionato. Ora se questo fosse certo, scatterebbe in automatico una sanzione che va dalla retrocessione alla radiazione”. Insomma, un rischio enorme. Un rischio che potrebbe portare a qualcosa di irreversibile.