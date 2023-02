Voti Juventus-Torino 4-2: Pogback da brividi, super Danilo. Una bocciatura top

Juventus-Torino 4-2, voti e pagelle: Kostic motorino, Danilo polmoni d’acciaio e gol funambolico. Bremer disfa e fa.

Un derby da vincere per provare a rilanciare la propria candidatura in zona Europa al netto della penalizzazione. Non senza qualche patema d’animo di troppo ma finalmente dimostrando una reazione veemente alle difficoltà la Juventus di Max Allegri riesce ad avere la meglio del Toro con un funambolico 4-2.

Pur non brillando particolarmente dalla cintola in giù, sono proprio due difensori ed un esterno a tenere incollati la Juventus al match. Sugli scudi nuovamente Danilo: il difensore brasiliano con una cattiveria da mostrare nelle scuola calcio arriva ad insaccare di testa un cross che sembrava innocuo, regalando il momentaneo pareggio. Il brasiliano è preciso, tecnico, riesce a mantenere sempre alta l’asticella. Ancora positiva la prova di Kostic: il serbo entra in quasi tutte le azioni pericolose della “Vecchia Signora”, denotando per l’ennesima volta una facilità di andare al cross da capogiro. Bene Cuadrado, Bremer riesce a reagire con un perentorio colpo di testa dopo l’errore in marcatura su Sanabria.

Pagelle Juventus-Torino 4-2: Pogba e Chiesa aiutano a ribaltarla

In una gara nella quale Di Maria fa bene ma non riesce a graffiare e Vlahovic si divora un paio di occasioni potenzialmente letali, sono i cambi ad imprimere la svolta importante alla contesa. E questa volta Allegri può attingere molto dalla sua panchina, spedendo in campo contemporaneamente Pogba e Chiesa. L’ingresso in campo del “Polpo” elettrizza l’ambiente e la manovra della Juve, così come il blitz di Chiesa che subito si fa vedere con l’assist per Bremer. Positivo il debutto in campionato di Barrenechea, salvifico Szczesny soprattutto nella prima frazione di gioco. Ecco i voti completi:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6,5; Danilo 7,5, Bremer 7 (’90 Bonucci s.v.), Alex Sandro 6,5; Cuadrado 7 (’69 De Sciglio 6), Fagioli 7, Barrenechea 6,5 (’69 Pogba 7), Rabiot 7, Kostic 8; Di Maria 6 (’69 Chiesa 7), Vlahovic 5,5 (’86 Kean s.v)