Calciomercato Juventus, affare sfumato: “Vorrei restare in Premier”

La Juventus sta iniziando a pianificare il futuro anche se alla prossima finestra di trasferimenti mancano ancora diversi mesi.

Muoversi con largo anticipo è indispensabile, visto che la concorrenza su determinati obiettivi è sempre più ampia. La società bianconera dovrà rinnovare il suo organico in tutti i reparti, per questo motivo serviranno degli importanti investimenti economici.

Anche per questo motivo sarebbe indispensabile riuscire a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Se in serie A il quarto posto è lontano, per via della pesante penalizzazione subita, dall’altro lato c’è un’Europa League da vincere per poter tagliare il traguardo. Seconda parte di stagione dunque fondamentale per Vlahovic e compagni, che sono attualmente in corsa su tre fronti. I tifosi sperano di riuscire ad avere qualche soddisfazione e nel frattempo attendono i rinforzi. Una cosa è certa, ovvero che la Juventus non vuole perdere il suo dna vincente.

Juventus, le parole del centrocampista argentino Mac Allister

Nel corso di queste settimane si stanno facendo tanti nomi come possibili rinforzi per la formazione bianconera. Dalla difesa all’attacco, si parla di giovani molto interessanti ma anche di calciatori di grande spessore come ad esempio il campione del mondo Mac Allister, stella del Brighton.

Alexis Mac Allister: “At the moment I’m enjoying of my present at Brighton and I’m not thinking about the future”, tells @TyCSports. 🚨🔵🇦🇷 #BHAFC “I would like my next team to be in the Premier League”, Mac Allister says 👀 pic.twitter.com/jfdoFCA7C4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 1, 2023

Giocatore che si è imposto agli onori della cronaca agli ultimi mondiali e sta avendo un rendimento molto positivo con la sua squadra di club. Tanti club lo vogliono ma lui a “TyCsports” ha sottolineato come “in questo momento mi trovo bene al Brighton e non penso al futuro. Vorrei però che il mio prossimo team fosse in Premier”.