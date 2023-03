Calciomercato Juventus, la rivelazione: “Poteva approdare in bianconero”

By

C’è molta curiosità tra i tifosi della Juventus per conoscere quali saranno le mosse di calciomercato del futuro.

L’attenzione di tutti in questa fase è rivolta ovviamente al campo, questi tanti impegni ravvicinati che in questo periodo dell’anno attendono la formazione allenata da Massimiliano Allegri. È chiaro però che si deve per forza di cose iniziare anche a pensare alla prossima stagione.

La Juventus ha la necessità di trovare dei rinforzi praticamente in tutte le zone del campo. L’obiettivo è quello di rinnovare e ringiovanire un organico che avrà sempre l’ambizione di primeggiare sia in campionato che nelle altre competizioni. Serviranno dunque giovani di prospettiva, capaci di aprire un nuovo ciclo vincente in bianconero. Ma serviranno anche dei calciatori di spessore internazionale. Di quelli che riescono a fare la differenza con le loro giocate e il loro talento. Chi arriverà allora a Torino nel corso dei prossimi mesi?

L’agente: “Militao poteva scegliere la Juventus”

Una domanda alla quale al momento è molto complicato dare una risposta. Quel che pare certo è che la Juventus non vuole perdere il dna vincente. E da sempre cerca grandi campioni. Lo conferma anche una rivelazione che arriva dalla Spagna.

🗣 Agente de Militão: “Cuando Militão estaba en Oporto, tenía la posibilidad de fichar por la Juventus pero optó por el Real Madrid. Creo que tomó la decisión correcta.” pic.twitter.com/i5MU540gDR — Mundo Real Madrid (@mundo_rma) March 1, 2023

Secondo quanto riportato da “Mundo Real Madrid” l’agente di Milito, colonna difensiva del Real Madrid, ha rivelato che: “quando giocava nel Porto c’era l’opportunità per lui di firmare con la Juventus. Però poi ha scelto il Real. Credo che ha preso la decisione corretta”. Un affare sfumato dunque in passato.