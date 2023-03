Mourinho distrutto prima di Roma-Juventus: “Non ci sta capendo nulla”

La Juventus dopo il derby mette già nel mirino la prossima avversaria, domenica infatti i bianconeri saranno ospiti della Roma di Mourinho.

Molte critiche sono piovute addosso all’allenatore giallorosso dopo il clamoroso ko contro la Cremonese in campionato di ieri sera. Roberto Scarnecchia è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TvPlay e ha parlato proprio del rendimento dei capitolini.

“Non sono mai tenero quando accadono queste cose, un po’ perché la Roma ha un potenziale importante e dall’altra parte perché abbiamo visto l’ennesima volta una formazione che non comprendo. Non si possono lasciare Abraham, El Shaarawy e Matic in panchina in questo momento. Io dico sempre la stessa cosa, a me Mourinho piace, ma ultimamente non ci sta capendo niente. Noi siamo usciti in Coppa Italia sempre contro la Cremonese per colpa sua. Ormai abbiamo capito come si prende gli alibi, facendo le scenette all’americana con il quarto uomo. A me piace come allenatore ma deve ritrovare la testa, ci sono scelte che non comprendo” sono le sue parole.

Juventus, critiche contro la Roma di Mourinho

Scarnecchia non è affatto tenero con l’allenatore portoghese. “Mourinho è presuntuoso, e questa presunzione ha portato lo staff ad allontanarsi. Infatti, ogni volta che è stato esonerato l’allenatore non seguiva più i suoi collaboratori. Dunque o i collaboratori non riescono a imporsi con lui o non lo vedono” ha detto ancora alla TvPlay.

Non paiono comunque esserci ribaltoni all’orizzonte. “Lui ha un contratto di 3 anni e ha la possibilità di andare avanti in Europa League e di andare in Champions. Per un allenatore come lui fare la Champions è fondamentale, come fare un ottimo percorso in Europa League. Non credo si stia preparando ad andare via. Ha la possibilità vera e reale di andare in Champions, tolto il Napoli sono tutti allo stesso livello. Se va via da Roma secondo me non va ad allenare una squadra che fa la competizione più importante d’Europa”.