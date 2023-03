Sogno rinnovo ancora intatto: incontro fissato dopo Roma-Juve

Sogno rinnovo ancora intatto, la trattativa è in stand-by ma non è detta ancora l’ultima parola: uno spiraglio c’è.

Se la Juventus aveva bisogno di un’ulteriore iniezione di fiducia, la vittoria in rimonta nel derby con il Torino l’ha accontentata. I bianconeri ieri sera sono venuti fuori da una situazione difficile, riuscendo a ribaltare i granata di Ivan Juric dopo essere andati per ben due volte in svantaggio. Decisivi i calci piazzati: quella l’arma “segreta” di Massimiliano Allegri, dalla quale hanno avuto origine i gol di Danilo, Bremer e Rabiot.

Qualche sbavatura c’è stata, la difesa è apparsa meno solida rispetto alla precedenti partite ma la Signora ha dimostrato ancora una volta di essere sul pezzo. La penalizzazione avrebbe potuto metterla in ginocchio, ma la squadra sta reagendo alla grande. Nonostante il -15 in classifica, Szczesny e compagni non si sono persi d’animo. Ed hanno ricominciato ad accumulare vittorie su vittorie, ritrovando quella continuità che sembrava perduta dopo la figuraccia di Napoli. Senza la penalità la Juventus sarebbe seconda da sola, dietro al Napoli ma davanti alle due milanesi. Un dato di fatto di cui non si può non tenere conto.

Sogno rinnovo ancora intatto, ribaltone Cuadrado: il colombiano potrebbe restare

Tra i principali protagonisti del successo per 4-2 nella stracittadina contro il Torino c’è pure Juan Cuadrado. L’esterno colombiano, tornato da qualche settimana a disposizione dopo un lungo stop per infortunio, ha realizzato il gol del primo pareggio.

Una prestazione più che positiva quella del 34enne, peraltro già decisivo in altri derby della Mole. Ci sarà bisogno anche di lui in questo finale di stagione che potrebbe riservare diverse soddisfazioni. E lo sa bene anche lo stesso Allegri. Permangono, tuttavia, i dubbi riguardo al suo futuro. Cuadrado è in scadenza di contratto: la sua intenzione, come spiega sul suo sito il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, sarebbe quella di restare ancora un anno sulla sponda bianconera del Po. La Juventus invece non sarebbe dello stesso avviso, convinta che la sua esperienza con la maglia della Signora sia ormai agli sgoccioli. La trattativa per il rinnovo è in stand-by, ma uno spiraglio che il club possa cambiare idea c’è. Secondo Di Marzio, domenica prossima, subito dopo Roma-Juve, potrebbe esserci un incontro tra il procuratore Alessandro Lucci, che ha sede nella Capitale, e la dirigenza.