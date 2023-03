Calciomercato Juventus, Allegri “sollevato dall’incarico”: fa tutto la clausola

Calciomercato Juventus, il futuro di Allegri e il ruolo giocato dalla possibile qualificazione in Champions League. Ecco cosa potrebbe accadere.

La vittoria in campionato contro il Torino ha confermato gli enormi segnali di crescita di una Juventus finalmente in grado di reagire al colpo subito. Per ben due volte allo Stadium gli uomini di Allegri sono andati sotto rimontando lo svantaggio, rimanendo incollati alla gara con spirito di sacrificio e abnegazione.

Il confronto con la Roma si carica dunque di una valenza importantissima. Di Maria e compagni si sono portati momentaneamente a 10 lunghezze di distanza dalla Lazio che occupa momentaneamente il quarto posto in classifica. Allegri sta riuscendo a tenere incollati i pezzi di un mosaico che sembrava sul punto di sfaldarsi da un momento all’altro alla luce dei quindici punti di penalizzazione inferti dalla Corte d’Appello della Procura Federale. Anche il tecnico livornese, ovviamente, si sta giocando molto.

Intervenuto nel corso della diretta su Radio Radio, Tony Damascelli ha fornito ulteriori ragguagli in merito alla situazione contrattuale legata all’allenatore della Juventus. Ecco le sue parole: “Lui in ogni dichiarazione dice che la Juventus sul campo sarebbe nei primi quattro posti e qualificata perciò alla prossima Champions League. Tutto questo perché gli fa gioco sul contratto in scadenza nel 2025. In caso di raggiungimento della Champions League, infatti, scatterebbero alcune clausole e conferme anche sull’ingaggio mentre senza la qualificazione potrebbe essere sollevato dall’incarico dalla società.”