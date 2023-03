Lascia la Juventus per scegliere la Roma: autostrada per l’accordo

Lascia la Juventus per scegliere la Roma, il giallorosso lo stuzzica: nella Capitale avrebbe il posto assicurato.

A Torino nessuno sembra avere la benché minima intenzione di spingere affinché il suo contratto venga rinnovato. Quindi, a meno che un improvviso dietrofront non scombini tutto, la sua avventura in bianconero ha ufficialmente i mesi contati.

Quella tra la Juventus e Juan Cuadrado è stata una gran bella storia d’amore, ma come spesso accade è ormai giunta al capolinea. Otto anni dopo il suo arrivo nella città che è ormai la sua casa, l’esterno colombiano ex Fiorentina e Chelsea è pronto a fare le valigie. Ma è possibile che non debba macinare troppi chilometri, dal momento che un club italiano sarebbe seriamente intenzionato ad offrirgli un contratto e delle prospettive future.

Lascia la Juventus per scegliere la Roma, nuova avventura in Serie A per Cuadrado

Si tratta della Roma, che ha sempre avuto il pallino di Cuadrado e non ha mai abbandonato l’idea di portarlo nella Capitale. Ora potrebbe essere più semplice, visto che a fine stagione il colombiano sarà finalmente svincolato.

Il suo profilo sarebbe perfetto per i giallorossi, in cerca di giocatori a costo zero che diano un contributo fattivo in campo: Cuadrado è affidabile, ha una grande esperienza internazionale ed è il candidato ideale, quindi, per un accordo di tipo annuale. Il giocatore, dal canto suo, sembra ben disposto nei confronti di questa nuova avventura. L’idea di trasferirsi a Trigoria lo stuzzica, soprattutto perché a Roma potrebbe essere un titolare e levarsi qualche sfizio sportivo prima che scocchi l’ora del suo addio al calcio. I presupposti perché il matrimonio si celebri, come racconta la Gazzetta dello Sport, ci sono tutti, dunque. Non resta che capire, a questo punto, se il colombiano deciderà davvero di concedersi un’altra esperienza in A e se la Roma lo reputerà funzionale al suo progetto.