Juventus e Roma incenerite: colpo gobbo Barcellona, nuovo ribaltone

Richiesta esplicita di Xavi al Barcellona e ribaltone per l’esterno: beffa per Juventus e Roma

Il Barcellona è uscito anche dall’Europa League per mano del Manchester United che dopo il 2-2 al Camp Nou, ha vinto la partita all’Old Trafford nella gara di ritorno, staccando il pass per gli ottavi.

Dopo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League ai gironi per mano dell’Inter, anche l’eliminazione Europa League è un altro boccone amarissimo per la squadra di Xavi che adesso deve buttarsi a capofitto sul campionato. Sono 7 i punti di vantaggio sul Real Madrid e il Barça deve vincere la Liga per salvare una stagione che altrimenti si rivelerebbe disastrosa. Xavi ha già in mente i prossimi obiettivi di mercato e ha chiesto alla società i suoi 5 nomi principali per la prossima stagione. Sicuramente servirà un sostituto di Busquets a centrocampo e il preferito dell’allenatore spagnolo è Ruben Neves. In avanti, alla luce del possibile ritorno di Ferran Torres in Premier League, i nomi caldi per il Barcellona sono quelli di Yannik Carrasco dell’Atletico Madrid ma soprattutto Bernardo Silva del Manchester City. In avanti Xavi avrebbe messo nel mirino Gonzalo Ramos, esploso nel Mondiale in Qatar col Portogallo.

Juve e Roma beffate: Dalot verso il Barcellona

Il Barcellona, però, defe rinforzare anche la corsia di destra dove al momento Xavi può fare affidamento solo su Sergi Roberto.

L’allenatore blaugrana non è attratto particolarmente da Hector Bellerin, né tantomeno gradirebbe il ritorno di Sergino Dest, attualmente in prestito al Milan. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Elgoldigital.com’, il Barcellona avrebbe puntato Diogo Dalot, su esplicita richiesta di Xavi. Un altro portoghese che si aggiunge alla lista dei vari Ruben Neves, Gonzalo Ramos e Bernardo Silva citati prima. Dalot è una vecchia conoscenza della Serie A, avendo vestito la maglia del Milan nella stagione 2020-21. Attualmente è in forza al Manchester United dove sta trovando minutaggio e continuità di rendimento (un gol e 3 assist tra campionato ed Europa League).

I suoi numeri possono ancora crescere ma il classe ’99 portoghese ha avuto un grande miglioramento, tanto da aver attirato le attenzioni della Roma e della Juventus. L’inserimento del Barcellona, però, potrebbe spegnere i piani della squadra di Massimiliano Allegri che aveva selezionato Dalot come possibile erede di Cuadrado sulla fascia destra. Il portoghese è legato ai ‘Red Devils’ fino a giugno 2024 ma a fine stagione il pressing del Barça potrebbe convincere lo United a sacrificarlo. Roma e Juventus vogliono provarci ma adesso l’ostacolo è piuttosto alto.