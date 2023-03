Rinnovo ufficiale e clausola da 400 milioni: niente Juventus

Si continua a pensare non solo al campo ma anche al calciomercato in casa Juventus. Dove lo sguardo è inevitabilmente rivolto al futuro.

La società bianconera guarderà anche alla lista dei futuri parametri zero. Giocatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Anche quest’estate, come avviene ormai da qualche anno a questa parte, ci sono delle occasioni golose delle quali approfittare.

Allo stesso tempo però si dovranno fare degli investimenti importanti in tutti i reparti, perché ci sarà la necessità di sostituire i partenti. La Juventus dunque farà le sue opportune valutazioni alla fine della stagione, ma sembrano esserci pochi dubbi anche sul fatto che la società punterà sempre di più sulla linea verde. Proseguendo anche nel percorso iniziato quest’anno da mister Allegri con il lancio in prima squadra di diversi talenti della Next Gen. Come ad esempio Fagioli, Miretti, Soulè e Iling Jr.

Juventus, sfuma Sergi Roberto: ha rinnovato

Tuttavia, si sa, che per puntare in alto non occorrono solamente giovani di talento ma anche calciatori di provata esperienza. Che possano essere dei punti di riferimento per la squadra e che sappiano trasmettere la mentalità vincente.

Ormai da qualche mese a questa parte si stava parlando di Sergi Roberto come potenziale obiettivo della Juventus. Il jolly spagnolo infatti era in scadenza di contratto e dunque si sarebbe potuto accordare con un’altra squadra a parametro zero. Affare svanito comunque per tutti. Il Barcellona e Sergi Roberto hanno raggiunto infatti un accordo per prolungare il contratto del giocatore fino al 2024. La clausola rescissoria è stata fissata a 400 milioni di euro. Lo ha reso nota la società spagnola attraverso il sito internet ufficiale. Il calciatore dunque continuerà la sua carriera in blaugrana.