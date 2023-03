Calciomercato Juventus, addio storico: il gesto di cavalleria non passa inosservato

Calciomercato Juventus, l’attaccante in scadenza di contratto non vuole iniziare a pianificare il suo futuro: ecco il motivo.

Una decisione più che mai sofferta. Ma allo stesso tempo inevitabile quando si avverte la sensazione che una lunga storia d’amore è ormai giunta alla conclusione. Ancora altri sei mesi agli ordini del “maestro” Jurgen Klopp, nella “sua” città adottiva, Liverpool. Poi Roberto Firmino leverà le tende e si tufferà alla ricerca di una nuova avventura professionale. L’attaccante brasiliano non rinnoverà il contratto coi Reds.

Sembrava dovesse andare via già la scorsa estate ma alla fine decise di restare e giocarsi le sue carte in una squadra in cui però non è altro che una riserva. C’era stata una fugace trattativa con la Juventus in agosto, quando i bianconeri erano alla ricerca di un attaccante che potesse ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic. I bianconeri virarono su altri obiettivi una volta capito che Firmino non avesse alcuna intenzione di lasciare Liverpool con un anno di anticipo. Normale dopo otto stagioni intense in cui è stato uno dei punti fermi dell’era Klopp, arrivando a sollevare ogni trofeo possibile e immaginabile.

Calciomercato Juventus, Firmino deciderà il suo futuro solamente a fine stagione

Oltre 100 gol in 353 presenze e sette titoli vinti: questo il bottino del nazionale verdeoro nella sua esperienza in Premier League. Giunse dall’Hoffenheim nel 2015 ed in pochi mesi ha immediatamente conquistato tutti dalle parti di Anfield Road.

E adesso? Come ha riferito il suo agente Roger Wittmann a Football Insider, per una questione di rispetto nei confronti del Liverpool Firmino non ha parlato con altri club né iniziato a pianificare il suo futuro. “Il nostro piano per le prossime due settimane – ha detto – è mostrare finalmente di nuovo all’allenatore e al Liverpool la versione migliore di lui per salutarlo. Questo è quello che vuole fare“. Una situazione quasi inedita nel mondo del calcio, anche per lo stesso procuratore. “Questa è stata la prima volta nella mia vita – ha spiegato Wittmann – che un giocatore in scadenza mi ha detto più volte che non c’era bisogno di parlare con gli altri. Non è motivato da altri club o da questioni economiche”.