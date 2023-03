Calciomercato Juventus, fumata grigia: 28 milioni e porta sbattuta in faccia

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno formulato l’offerta: il desiderio sarebbe quello di trattenere il giocatore.

Nel mondo del calcio è come se a volte il tempo scorresse più veloce. E non stupisce che le cose cambino in fretta. Neppure un anno fa, ad esempio, il rapporto tra Adrien Rabiot e la Juventus sembrava fosse arrivato quasi ai minimi termini. Il centrocampista francese non riusciva mai ad incidere, finendo per diventare uno dei principali capri espiatori in una stagione in cui i bianconeri non hanno sollevato nessun titolo.

La scorsa estate il club ha fatto di tutto per liberarsi del suo pesante ingaggio: il giocatore transalpino guadagna infatti intorno ai sette milioni di euro a stagione. Una cifra che stonava con le prestazioni insufficienti offerte da Rabiot nel primo anno dell’Allegri-bis. La Juventus contava di cederlo ad un anno dalla scadenza del contratto, evitando di perderlo a zero. Di proposte, l’ex Psg, ne aveva a bizzeffe. L’interesse più concreto era quello del Manchester United: si arrivò a un passo dalla stretta di mano ma proprio sul più bello i Red Devils e la madre-agente di Rabiot, Veronique, non trovarono l’accordo.

Calciomercato Juventus, Rabiot rifiuta la prima proposta: vuole 10 milioni

Rabiot alla fine è rimasto a Torino, deciso a giocarsi le sue chance. Ed il suo rendimento è salito in maniera esponenziale, partita dopo partita, arrivando ad essere uno degli intoccabili del tecnico livornese. Uno che in realtà l’ha sempre difeso, anche nei momenti più difficili, quando le critiche nei suoi confronti erano feroci.

La situazione adesso si è capovolta. In questo momento è la Juventus che vorrebbe trattenere Rabiot ed è per questo che da diverse settimane sta provando ad intavolare una trattativa con la madre del giocatore. Le premesse tuttavia, come riferisce TMW, non sarebbero delle migliori. Sì, perché i bianconeri avrebbero proposto il rinnovo alle cifre attuali, ma si sarebbe scontrato con le elevate richieste di Rabiot. La sua “controproposta” è un contratto di 10 milioni, più commissioni. Il rischio ora è quello di lasciare Torino a parametro zero: il francese al momento ha offerte da Arsenal, Newcastle e Psg.