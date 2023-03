Calciomercato, l’alternativa a Bellingham che spiazza la Juventus

Calciomercato, il Real Madrid ha le idee chiare su come rafforzare il centrocampo: pronto il piano B in caso di mancato arrivo dell’inglese.

La gara dell’Olimpico rischia di essere un altro snodo cruciale nella tribolatissima stagione della Juventus. Tra poco meno di ventiquattr’ore i bianconeri saranno impegnati nella trasferta contro la Roma di José Mourinho. Un’eventuale vittoria potrebbe avvicinare la squadra di Massimiliano Allegri a quel quarto posto che continua ad essere il principale obiettivo stagionale.

In conferenza stampa il tecnico livornese ha spiegato come arrivare tra le prime quattro nonostante la penalizzazione di 15 punti equivarrebbe a vincere tre scudetti. Una delle solite iperboli dell’allenatore toscano, eppure c’è del vero nelle sue parole. La Signora, al di là di come andrà a finire il ricorso, vuole provarci a realizzare quella che sarebbe un’impresa clamorosa. Dall’esito del match dell’Olimpico intanto si capiranno molte cose. La Juventus ci arriva sulle ali dell’entusiasmo, dopo un’elettrizzante vittoria nel derby con il Torino, rimontato due volte all’Allianz Stadium. Quello coi granata è il quarto successo consecutivo in campionato, che ha riportato i bianconeri in settima posizione.

Calciomercato, Ancelotti pensa a Tielemans se dovesse sfumare l’inglese

In settimana la Juventus sarà nuovamente impegnata in Europa League: negli spareggi ha superato l’ostacolo Nantes, staccando un pass per gli ottavi di finale; adesso invece dovrà vedersela con il Friburgo, squadra che da tempo frequenta l’alta classifica della Bundesliga. L’obiettivo è arrivare fino in fondo, provando a vincere un trofeo che permetterebbe pure di qualificarsi, da testa di serie, alla prossima Champions League.

Senza gli introiti della coppa dalle grandi orecchie la Juventus non potrà rinforzare a dovere la propria rosa. E il rischio è quello di veder sfumare alcuni affari che i dirigenti stanno pianificando da tempo. Come il parametro zero Youri Tielemans, ad esempio, che a fine stagione dirà addio al Leicester. Un centrocampista totale che inizia a fare gola anche a club come il Real Madrid. Che, stando a quanto riporta il quotidiano Defensa Central, potrebbe virare su di lui se non riuscisse ad arrivare a Jude Bellingham del Borussia Dortmund.