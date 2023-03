Bomba Juventus-Arsenal, affare lampo: l’hanno rifatto

Altro affare sull’asse Juventus-Arsenal: i bianconeri hanno puntato un talento dei Gunners

La Juventus ha vissuto un mese di gennaio molto positivo per i risultati ottenuti sul campo, in particolare il passaggio del turno in Europa League.

Anche in campionato la squadra di Allegri sta trovando un’ottima continuità, come dimostrano le quattro vittorie consecutive contro Salernitana, Fiorentina, Spezia e Torino. In attesa della sentenza definitiva della Corte Federale, i bianconeri hanno rialzato la testa nonostante la penalizzazione di 15 punti. La dirigenza, però, continua a monitorare anche le questioni di mercato in vista della prossima sessione estiva. Giocatori di assoluto valore come Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria sono in scadenza a fine stagione e ormai proiettati a lasciare la Juventus a parametro zero. Difficilmente la società riuscirà a trattenerli e per questo sta già cercando delle alternative di livello. Naturalmente servirà almeno un big a centrocampo per colmare l’addio ormai quasi certo di Rabiot e anche per prevenire un eventuale addio di Paul Pogba che non riesce a dare garanzie dal punto di vista fisico. Soprattutto, però, la Juventus è a caccia di giocatori di fascia, in particolare un terzino sinistro. In questo senso il nome caldo rimane Alejandro Grimaldo, in scadenza col Benfica. La ‘Vecchia Signora’, però, sta valutando diversi profili in quella zona e uno è stato individuato in casa Arsenal.

Juventus, asse con l’Arsenal: occhi su Tierney

Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Caught Offside’, Steve Kay, la Juventus avrebbe mostrato particolare interesse per un terzino dell’Arsenal.

Si tratta del terzino sinistro classe ’97 Kieran Tierney. Lo scozzese è nel mirino della Juventus ormai da tempo, tanto che nel 2019 la dirigenza bianconera aveva contattato il Celtic, la sua ex squadra, per tentare di portarlo a Torino. I ‘Gunners’ hanno investito ben 27 milioni di euro per prelevarlo dal club scozzese e proprio Tierney è diventato il giocatore scozzese più pagato di tutti i tempi. Quest’anno ha collezionato 17 presenze con la squadra di Arteta che al momento continua a mantenere il primo posto in Premier League. L’unico gol, però, lo ha realizzato in Europa League. Tierney ha un contratto con l’Arsenal fino a giugno 2026 e una valutazione di circa 30 milioni di euro. La cifra è considerevole ma la Juventus ha mostrato un interesse concreto per il terzino sinistro scozzese.