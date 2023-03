Dalla Juventus al Milan: aria di derby, sprint in corsia

La Juventus sorpassa il Milan per il talento della Serie A: derby di calciomercato col Torino e sprint dei bianconeri

La Juventus sta valutando diverse opzioni di mercato in vista della prossima sessione estiva dove i bianconeri potrebbero salutare alcuni big.

Giocatori del calibro di Juan Cuadrado e Adrien Rabiot sono in scadenza a fine stagione e, salvo clamorose sorprese, non rinnoveranno con i bianconeri. Di conseguenza saranno liberi di scegliere la loro prossima destinazione e di accasarsi a parametro zero. C’è poi la questione Angel Di Maria. L’argentino è arrivato a Torino in estate con un contratto di un anno e a fine stagione potrebbe già lasciare la Juventus per chiudere la carriera in Argentina, al Rosario Central, il club in cui è cresciuto e dove intende concludere il suo percorso calcistico. Rimane calda anche la questione Dusan Vlahovic che è richiesto da tante big europee, specialmente in Premier League. La Juventus, allo stesso tempo, sta già guardando ai prossimi obiettivi in entrata, soprattuto per rinforzare le corsie esterne. In questo senso la dirigenza bianconera avrebbe individuato un gioiello direttamente in Serie A che potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri.

Juventus, derby di mercato col Torino per Parisi

Tra i tanti talenti che stanno prendendo la scena nel campionato di Serie A c’è sicuramente il terzino sinistro Fabiano Parisi.

Il terzino sinistro classe 2000 è uno dei giovani di maggior talento dell’Empoli e tra i più richiesti sul mercato. Già l’anno scorso si era messo in mostra in Serie A con la guida di Andreazzoli. Dopo aver subito un infortunio che ha rallentato la sua crescita, Parisi è rientrato nel migliore dei modi e quest’anno con Paolo Zanetti sta confermando le sue grandi doti fisiche e tecniche. In campionato ha già collezionato 22 presenze e 2 gol, un bottino niente male per un terzino ancora molto giovane. Secondo quanto riportato da ‘Torinogranata.it’, infatti, Parisi sarebbe finito nel mirino del Torino di Juric. Da tempo sul terzino dell’Empoli c’è l’occhio vigile di Milan e Juventus che guardano già al futuro. Il Milan è decisamente coperto con Theo Hernandez ma è consapevole che non sarà facile trattenerlo a fine stagione.

La Juventus vuole prolungare il contratto di Alex Sandro per un’altra stagione ma ha esigenza di rinnovare quella zona di campo con un terzino giovane e già pronto per il campionato italiano. Nel mirino dei bianconeri rimane Alejandro Grimaldo, in scadenza col Benfica ma anche il classe ’97 dell’Arsenal, Kieran Tierney. L‘ipotesi Parisi, però, sta prendendo sempre più piede e potrebbe concretizzarsi un derby di mercato col Torino.