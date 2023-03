La pazienza è finita: “Catastrofico, via dalla Juventus”

Grande sfida in atto questa sera all’Olimpico dove la Juventus di mister Allegri affronta la Roma con tre punti di platino in palio.

Diversi risultati che sono maturati nel corso del weekend confermano di fatto come la rimonta dei bianconeri verso il quarto posto non sia affatto impossibile. Davanti qualche big rallenta, c’è ancora tanta strada da percorrere e bisogna sempre dare il massimo.

La Juventus ha senz’altro tutte le carte in regola per compiere quello che sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo. Ma bisogna anche tenere conto del fatto che c’è un ricorso presentato contro la penalizzazione di 15 punti. Del quale si attende l’esito. Se, come sperano tutti i tifosi bianconeri, sarà positivo, allora la classifica potrebbe subire una svolta.

Juventus, critiche social per Cuadrado

Tornando alla partita con la Roma in questo primo tempo però non tutti i bianconeri hanno strappato gli applausi dei loro sostenitori. Nel mirino della critica è finito il laterale destro Cuadrado, “colpevole” di non aver garantito una prestazione all’altezza del suo nome.

Ma Cuadrado lo vedono in campo o è invisibile per loro? — ga (@closetoJu) March 5, 2023

#RomaJuventus Cuadrado e già al decimo passaggio all'indietro — Mestesso (@oppes80) March 5, 2023

Ma Cuadrado che cazzo fa? Doveva saltarne almeno 5 e poi fa il passaggino storto d'esterno. Ma che cosa ho visto? #RomaJuve — Re David (@AlogarFF) March 5, 2023

Cuadrado, che giocatore irritante — Lღ (@fiction_lover97) March 5, 2023

Basta leggere i tanti messaggi che sono stati pubblicati su Twitter per capire come Cuadrado sia davvero nell’occhio del ciclone. Il colombiano rimane comunque un perno importante della squadra, anche se va ricordato come la sua esperienza alla Juventus pare essere alla conclusione. Ha infatti il contratto in scadenza a giugno 2023 e il suo rinnovo pare davvero molto complicato.