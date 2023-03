Voti e Pagelle Roma-Juventus: si salva Kostic, Vlahovic un fantasma

Una partita come sempre molto intensa quella che vissuto la Juventus sul campo della Roma. Alla fine il risultato ha premiato i giallorossi.

Nel primo tempo si è visto un match molto bloccato tatticamente. Poche emozioni e poche occasioni da rete. I giallorossi hanno sfiorato il gol soprattutto con Spinazzola e Dybala. Su quest’ultimo è stato straordinario Szczesny. Poi nel finale della prima frazione Rabiot ha colpito il pari. Risultato al riposo dunque di 0-0.

Nella ripresa Allegri ha dovuto subito mandare in campo Bonucci al posto dell’acciaccato Alex Sandro. La Roma è passata in vantaggio al 53′ con un eurogol di Mancini, conclusione dalla distanza imparabile. La partita si ravviva e la Juve va subito vicino al pari con Cuadrado. Poi Szczesny nega la gioia del gol a Smalling e Rui Patricio fa altrettanto su Di Maria. Finale convulso, con una clamorosa espulsione di Kean appena entrato. Il risultato non cambia più e fanno festa i tifosi giallorossi.

Le pagelle bianconere di Roma-Juventus

Si alternano voti positivi e insufficienti nelle pagelle dei giocatori juventini in questo incontro. Vediamoli nel dettaglio: Szczesny 6.5, Danilo 6, Bremer 5.5, Alex Sandro 6 (46′ Bonucci 5.5); Cuadrado 5 (89′ Kean 3), Fagioli 5.5 (58′ Chiesa 6), Locatelli 5.5 (77′ Paredes ng), Rabiot 6, Kostic 6.5 (77′ Pogba ng); Di Maria 6, Vlahovic 5.

A salvarsi in casa bianconera sono in pochi. Szczesny è stato molto attento tra i pali, si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Nulla ha potuto sul tiro di Mancini. Bene anche Kostic, che ha cercato di pungere quando ha potuto e ha assicurato grande corsa a sinistra. Male Cuadrado così come un evanescente Vlahovic. Che non è stato mai pungente, sempre ben controllato. Voto bassissimo per Kean. Impensabile in serie A farsi espellere solamente dopo pochi secondi.