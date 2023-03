Calciomercato Juventus, Real tradito: la decisione è sconvolgente

Calciomercato Juventus, l’esclusione improvvisa del giocatore dalle rotazioni sarebbe un indizio chiarissimo.

Nella Liga, per il momento, i giochi sembrano essere di nuovo chiusi. Il Barcellona, sulle ali dell’entusiasmo per via del successo nella semifinale di Coppa del Re, ieri si è imposto di “corto muso” – risultato che quest’anno si è visto spesso dalle parti del Camp Nou – sul Valencia. Non è arrivata però la risposta del Real Madrid, che in serata è stato fermato dal Betis. E adesso il divario tra blaugrana e Blancos è nuovamente di nove punti.

I catalani, dunque, potrebbero puntare all’en plein per quanto riguarda le competizioni nazionali, assicurandosi titolo e coppa. Uno smacco per la squadra di Carlo Ancelotti, costretta a rincorrere i rivali di sempre. Certo, il Real Madrid è ancora in corsa in Champions League, dove due settimane fa ha ipotecato la qualificazione ai quarti di finale travolgendo 5-2 il Liverpool ad Anfield Road. Tuttavia, vedersi soffiare lo scettro dagli acerrimi nemici non è affatto una piacevole sensazione.

Calciomercato Juventus, Asensio ha parlato anche con il Barcellona

Ad ogni modo, secondo le notizie che giungono dalla Spagna, Real Madrid e Barcellona potrebbero presto scontrarsi anche sul mercato. E l’oggetto della contesa sarebbe l’attaccante Marco Asensio, giocatore in scadenza di contratto appetito anche da diversi club italiani come Milan e Juventus.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile “caso Asensio” dopo che il calciatore nativo delle Baleari era sparito improvvisamente dalle rotazioni del tecnico italiano. Ancelotti infatti, dopo averlo tenuto in considerazione nelle partite precedenti, da un un giorno all’altro ha deciso di accantonarlo. Asensio non sta giocando nonostante sia sano e non debba fare i conti con problemi fisici o muscolari. Il motivo di quest’esclusione, secondo il quotidiano catalano Sport, sarebbero i contatti che il suo entourage avrebbe avuto con il Barcellona. Sì, avete capito bene. Un giocatore del Real Madrid che approderebbe a zero in terra nemica. Non è un mistero che il maiorchino piaccia molto al tecnico blaugrana Xavi.