Vuole giocare nella Juventus: adesso il Tottenham lo sa

Calciomercato Juventus, rispedito al mittente l’affondo del Tottenham: lui vuole giocare ancora per i bianconeri. Ormai ha deciso

La Juventus, per la prossima stagione, di certezze ne ha veramente poche. Pochissime a dire il vero, soprattutto se non verrà fatta chiarezza dalle aule dei tribunali. Ma una c’è, a quante pare, ed è anche bella importante secondo quello che racconta la Gazzetta dello Sport.

La certezza ha la maglia di Szczesny, che coppe o non coppe, ha deciso di rimanere alla Juventus anche nella prossima stagione. Quella che porterà al giugno del 2024 quando il contratto scadrà. In tutto questo, è bene ribadirlo, c’è una clausola che prevede un prolungamento per un’altra stagione e che a quanto pare il portiere polacco vorrebbe ottenere, prima magari di andare a chiudere la propria carriera in MLS, un’esperienza di vita.

Calciomercato Juventus, Szczesny ha detto no al Tottenham

In ogni caso, il portiere polacco che tra poco compirà 33 anni, ha detto di no al Tottenham di Fabio Paratici visto che i londinesi si sono affacciati e hanno bussato alla sua porta per portalo a Londra. Lui di andare a giocare lì, dopo l’esperienza all’Arsenal, non sembra proprio averne intenzione e ha deciso insomma di abbracciare in tutto e per tutto il progetto della Juventus.

All’interno dello spogliatoio è un punto di riferimento per Allegri che sin dal momento in cui è tornato sulla panchina della Juventus ha deciso di puntare su di lui. E anche il rapporto con Perin e Pinsoglio è di quelli importanti. Insomma, un legame speciale tra lui e la Juve che proseguirà anche la prossima stagione. Anche perché, parliamoci chiaro, Szczesny di sicurezze ne dà, eccome, a tutti.