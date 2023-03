Vlahovic usato, felici e contenti alla Juventus: lo comprano prima di Haaland

Un’altra big si fionda su Dusan Vlahovic in vista della prossima sessione di mercato: priorità rispetto a Haaland per il club spagnolo

La Juventus esce sconfitta dall’Olimpico nel big match contro la Roma e senza creare particolari pericoli. Gli attaccanti hanno faticato contro la fisicità della difesa giallorossa, in particolar modo Vlahovic.

Il centravanti serbo sta faticando a ritrovare la condizione migliore dopo i problemi di pubalgia. Fin ora ha realizzato 8 gol in campionato ma i suoi numeri sono ben al di sotto delle aspettative e delle sue potenzialità. Anche se nelle ultime 7 uscite della Juventus, l’ex Fiorentina è andato in gol 3 volte, ma appena una volta in campionato (doppietta alla Salernitana). Alla luce dei suoi numeri dell’anno scorso, prima con la Fiorentina e poi con la Juventus, la società si aspetta di ritrovare il miglior Vlahovic. Ciò nonostante, il serbo è uno dei giocatori più ambiti in casa Juventus. In vista della prossima sessione di mercato estivo, diversi top club lo hanno puntato.

Juventus, il Real Madrid si inserisce nella corsa a Vlahovic

Da diverso tempo ormai sulle tracce di Dusan Vlahovic c’è l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

Il club spagnolo è alla ricerca di un nuovo centravanti e ha individuato in Vlahovic il profilo ideale per lo scacchiere tattico di Simeone. L’Atletico, però, deve fare i conti con il pressing della Premier League. In particolare Arsenal e Manchester United che hanno inserito Vlahovic nella lista delle preferenze. Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, però, Vlahovic sarebbe finito nel mirino anche del Real Madrid. Già ai tempi in cui esplose con la Fiorentina era stato nei pensieri di Florentino Perez che, però, non ha poi affondato il colpo. I blancos hanno già bloccato Endrick e vogliono arrivare a Erling Haaland che, però, in questo momento è una pista poco percorribile. Infatti Vlahovic rappresenta una strada più facile per il Real Madrid che non farebbe particolare fatica a convincerlo. Il centravanti serbo potrebbe puntare a prendere il posto di Benzema al centro dell’attacco e provare a mantener il posto.

Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus per una cifra che si aggira attorno agli 80 milioni di euro. I bianconeri hanno bisogno di fare cassa e la cessione di un big potrebbe essere inevitabile. Inoltre la situazione extra-campo che coinvolge la ‘Vecchia Signora’ non aiuta la dirigenza a trattenere i migliori giocatori.