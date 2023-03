Infortunio Juventus, UFFICIALE: la diagnosi è già arrivata

Infortunio ufficiale per le fila bianconere: è arrivata la diagnosi con tutti i dettagli del caso. Adesso Allegri ha il verdetto.

Stamattina è arrivata la diagnosi per il giocatore che s è sottoposto agli esami strumentali.

Per fortuna, sono esclusi lesioni muscolari e per il momento si parla di una valutazione che verrà svolta quotidianamente.

Infortunio Alex Sandro: nessuna lesione e valutazione quotidiana

Il difensore brasiliano stamane si è sottoposto agli esami che hanno già saputo dare un piccolo verdetto sulle sue condizioni. Una cosa positiva è, certamente, la mancanza di lesioni muscolari. Ma il giocatore, come si legge nel comunicato, verrà tenuto sotto osservazione quotidianamente.

Negli ultimi mesi Alex Sandro ha saputo dare un contributo essenziale ad Allegri. Da giocatore quasi in uscita, Sandro, vista anche la duttilità nell’alternarsi all’occorrenza ance come centrale di difesa, ha saputo dare contributi essenziali in tutte le competizioni dimostrandosi un giocatore importante per il presente ma anche per il futuro e, ormai, un vero e proprio veterano per i colori bianconeri. Allegri spera di riaverlo presto a disposizione, soprattutto visti i tanti impegni importanti da qui alla fine del mese. Giovedì ci sarà una gara cruciale contro il Friburgo in Europa League e poi, per finire, ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi. Tutte sfide importanti per uno dei mesi più decisivi del nuovo anno. La Juventus, in attesa, ancora, di capire cosa sarà di quei quindici punti in classifica tolti dopo l’inchiesta, adesso, si concentra sul campo e sfrutterà al meglio tutte le sue carte per tentare di raggiungere i massimi obiettivi ancora possibili: come la Coppa Italia e, appunto, il cammino in Europa League. In attesa di riavere anche il brasiliano come autentico protagonista in campo.