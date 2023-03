Scatto del Barcellona, Juventus in ginocchio: ecco il re dei dribbling

Scatto del Barcellona, i blaugrana vogliono anticipare la concorrenza malgrado i noti problemi di natura finanziaria.

Non si può addebitare solamente alla sfortuna la sconfitta di domenica sera nel posticipo con la Roma, nonostante i tre legni colpiti. Nella notte dell’Olimpico la Juventus è stata meno brillante rispetto alle ultime partite, più approssimativa, soprattutto in alcune scelte di passaggio, che per Massimiliano Allegri sono fondamentali.

Una battuta d’arresto dopo quattro vittorie consecutive che è sicuramente un duro colpo per quelle che sono le ambizioni di rimonta dei bianconeri. Nello sfogo del tecnico livornese a fine match avente per oggetto la penalizzazione si notava tanta frustrazione per una situazione che è paradossale. Il gruppo fatica a digerire questa classifica, si sente defraudato di una grossa fetta di punti conquistata sul campo. Fortunatamente però si gioca una volta ogni tre giorni e la Juventus cercherà di dimenticare la triste serata capitolina nella gara d’andata degli ottavi di Europa League contro il Friburgo. Come contro il Nantes nel playoff, i bianconeri disputeranno l’andata in casa. Sarà importante non sbagliare i primi 90 minuti per evitare di complicarsi la vita in vista del ritorno.

Scatto del Barcellona, partito l’assalto a Vitor Roque

L’Europa League potrebbe diventare una “scorciatoia” per raggiungere quella qualificazione Champions che è sempre più difficile da conquistare attraverso il campionato. A meno che, ovviamente, venga annullata la penalizzazione.

Senza la coppa dalle grandi orecchie la Juventus potrebbe dover rinunciare a quei giocatori che fino a qualche settimana fa rientravano nella lista stilata dal direttore sportivo Federico Cherubini, prima che quest’ultimo venisse inibito per un anno e quattro mesi in merito al caso plusvalenze. Tra questi c’è anche Vitor Roque, giovane promessa brasiliana che si è messa in mostra nell’ultimo Sudamericano Under 20, di proprietà dell’Athletico Paranaense. Secondo quanto riportano gli spagnoli di Relevo, nel frattempo il Barcellona avrebbe iniziato a fare sul serio per questo gioiellino, allo scopo di trovare un’alternativa a Robert Lewandowski, che ad agosto compirà 35 anni. Nonostante i problemi con il fair play finanziario, il club di Joan Laporta sarebbe pronto a sborsare 40 milioni per l’attaccante.