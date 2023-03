Juventus, la Champions è di nuovo tua: “-15 tolto: vi svelo come andrà a finire”

Juventus, continuano a tenere banco le vicende giudiziarie nell’ambiente bianconero. E c’è chi non perde la speranza.

Un faldone composto da 99 pagine che si pone come fine ultimo quello della cancellazione dei 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte federale d’Appello alla Juventus in seguito alla riapertura del processo plusvalenze. Lo scorso 28 febbraio i legali bianconeri hanno depositato il ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni, che sarà esaminato dai giudici entro e non oltre i sessanta giorni.

Questi non si esprimeranno sul merito ma potranno solo valutare la legittimità della sanzione. Il verdetto, dunque, potrà essere confermato oppure rispedito alla Corte d’Appello Figc per un nuovo processo. Gli avvocati del club nel ricorso sostengono che gli elementi portati alla luce in sede d’Appello non siano nuovi. E che soprattutto non siano tali da rovesciare la sentenza precedente, secondo la quale non esiste un criterio oggettivo per poter individuare un illecito in merito alle cosiddette plusvalenze fittizie.

Juventus, Armanini sentenzia: “I punti verranno ridati”

Ora non rimane che attendere, nella speranza che la Juventus possa recuperare i punti conquistati sul campo. Ci spera sicuramente Massimiliano Allegri, così come i suoi ragazzi. Senza quei punti la Vecchia Signora potrebbe restare fuori dalle prime quattro e mancare la qualificazione alla prossima Champions League.

Senza la penalizzazione i bianconeri sarebbero secondi in classifica, a pari punti con l’Inter e a -15 dal Napoli, per il momento inarrivabile. Il gruppo, come ha fatto capire domenica sera il tecnico livornese a margine della partita con la Roma, vive questa situazione con un sentimento di frustrazione. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la sentenza ha completamente stravolto la graduatoria da un giorno all’altro. Nonostante tutto c’è chi continua ad essere ottimista a riguardo. Stiamo parlando di Giovanni Armanini, intervenuto qualche ora fa alla diretta Twitch di Juventibus. “Metto la firma oggi che i 15 punti di penalizzazione saranno ridati. Il -15 verrà tolto, per la manovra stipendi ci sarà una forte multa e 1 o 2 punti di penalizzazione”, ha detto il giornalista.