“Tolto il -15 alla Juventus”: anticipano la sentenza

Juventus, la sentenza del ricorso “anticipata”. E a quanto pare sembrano esserci buone possibilità che venga tolto il -15 in classifica

Quello che è iniziato da una settimana, e vale a dire il mese di marzo, potrebbe essere decisivo per la Juventus non solo in campo ma anche all’interno delle aule dei tribunali. La Vecchia Signora ha presentato il ricorso contro i quindici punti di penalizzazione e ieri sera, durante il programma Juventibus, a spiegare quello che potrebbe succedere ci ha pensato Mombano.

Che senza troppi giri di parole ha sottolineato una cosa, assai importante, che potrebbe cambiare decisamente le sorti della stagione bianconera. Che di colpo, così come sottolineato di Allegri sempre più spesso nelle ultime settimane, potrebbe ritrovarsi con tutti i punti in classifica che sono stati conquistati sul campo. Punti pesantissimi che potrebbero riaprire la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Insomma, una sentenza “anticipata”.

Juventus, ecco la rivelazione in diretta

“Mi sono arrivate voci da Roma relative al ricorso Juventus. C’è una corrente di persone con una certa esperienza (e peso) che ha un’idea molto chiara su come andrà a finire. La tesi è annullamento con rinvio. Tolto il -15 con rinvio al CAF.” Insomma, potrebbe essere una prima vittoria per i bianconeri. Intanto con un annullamento della penalizzazione che è un pensiero che sempre con maggiore “forza” sta prendendo piede.



Giorni decisivi quindi, settimane decisive e caldissime che potrebbero portare ad una Primavera vera dentro la Juventus, e non solo per quanto riguarda le temperature che sono decisamente in salita, ma anche per una questione al di là del campo che potrebbe “regalare” i punti tolti ad una squadra che, con quelli, sarebbe seconda in classifica e in piena corsa europea.