Juventus-Sampdoria, ritorna il top player ma è emergenza totale infortunati

Domenica sera i bianconeri incontreranno la Sampdoria in casa: un ritorno importante ma con molti infortunati.

Una settimana di fuoco per i bianconeri, giovedì sera ci sarà il Friburgo in casa e poi, sempre all’Allianz Stadium, arriverà la Sampdoria.

Proprio per la sfida casalinga di Serie A, la ‘Doria arriverà con il suo top player d’eccezione pronto per fare la differenza e cercare una non facile vittoria. Certamente il suo ritorno in campo rappresenta un vero e proprio vantaggio per i doriani che, adesso, cercheranno di ottenere il massimo dei punti a Torino ma c’è da fare il conto con i tanti infortunati.

Juventus-Sampdoria: ritorna Gabbiadini ma ci sono diversi infortunati

Per la sfida casalinga, prevista per domenica sera alle ore 20.45, la Sampdoria recupererà uno dei suoi giocatori chiave: Manolo Gabbiadini che rientrerà dopo la squalifica. C’è però da segnalare un’incognita legata, proprio, ai giocatori infortunati nelle file della squadra ligure.

Per la sfida contro i bianconeri, restano in forse Jeison Murillo, Filip Djuricic. Proprio a questi giocatori potrebbe aggiungersi anche Abdelhamid Sabiri, qualora, infatti, il tecnico Dejan Stankovic non trovi un punto d’incontro e Tomas Rincon, che oggi valuterà la sua condizione dopo la brutta presa nel match contro la Salernitana. Una vera e proprio Emergenza totale in casa Sampdoria. Già non in una posizione non facile in classifica, la Sampdoria proverà, comunque, a cercare punti importanti contro la Juventus che arriva dalla sconfitta di Roma. Anche per Allegri si tratterà di una sfida importante soprattutto in ottica europea e la necessità di riacquistare punti è, oggi, essenziale. Staremo a vedere cosa succederà, appuntamento per domenica sera.