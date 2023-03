Hanno svelato il nome in diretta: “Giuntoli alla Juventus”

Dopo la sconfitta patita contro la Roma per la Juventus è già tempo di iniziare a guardare avanti e di pensare al futuro.

Il ko contro i giallorossi è di quelli difficili da digerire. La formazione allenata da Massimiliano Allegri infatti ha disputato una partita positiva, venendo punita da un episodio. Il quarto posto continua a rimanere molto difficile da agganciare.

Ci sono Europa League e Coppa Italia da conquistare e un campionato da finire nel migliore dei modi, attendendo l’esito del ricorso presentato contro la penalizzazione di 15 punti. In ogni caso bisogna dare il massimo per cercare di tagliare più traguardi possibili. Anche perché sarà proprio in base ai risultati che ka dirigenza dovrà effettuare le proprie valutazioni guardando alla prossima stagione. La Juventus per svariati motivi dovrà cambiare diversi elementi della sua rosa. Punterà di più sulla linea verde, ma allo stesso tempo dovrà comunque fare degli investimenti mirati per far sì che la squadra possa rimanere competitiva.

Juventus, Lucchesi: “Ai bianconeri servirebbe un direttore sportivo d’esperienza”

Fabrizio Lucchesi, oggi direttore generale del Monterosi Tuscia, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT parlando del futuro bianconero. “La Juventus è una società molto importante, la tempesta è durata qualche settimana ed il lavoro di Allegri è stato notevole, era difficile chiedergli di più. Per la questione plusvalenze ci sono delle valutazioni in corso ed è una questione molto difficile, lasciamo giudicare chi è preposto a farlo senza avventarci in giudizi affrettati. Andiamoci tutti piano nel dare dei giudizi”.

Lucchesi è anche convinto che i bianconeri cambieranno pelle pure a livello dirigenziale: “La Juventus sarà riorganizzata a livello dirigenziale, occorrerebbe un direttore sportivo di esperienza, anche internazionale. Non sono tanti quelli che farebbero al caso della Juve, in Italia ci sono due o tre profili. Devo fare un nome? Giuntoli!” ha detto.