Calciomercato Juventus, via Locatelli: scambio a sorpresa con il terzino

L’Arsenal è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e sembra aver individuato in Locatelli un giocatore di grande potenziale e talento. L’offerta dell’Arsenal di offrire il cartellino di Tierney in cambio, proprio, del talento italiano potrebbe sembrare allettante per i bianconeri, che potrebbe essere alla ricerca di rinforzi in difesa. Ad ogni modo, l’acquisizione di Locatelli sarebbe sicuramente un grande colpo per l’Arsenal, che cerca di tornare ai livelli di prestigio degli anni passati dopo un periodo di risultati deludenti ma che quest’anno, almeno in classifica, stando dando i risultati.

I Gunners sono primi in classifica e si contendono il titolo con i rivali del Manchester City, certamente dovessero riuscire nella vittoria della Premier League, a quel punto, Locatelli potrebbe essere ancora più invogliato alla nuova esperienza. Staremo a vedere se ci sarà la possibilità di mandare in porto questa operazione, oppure, di tentare un’altra strategia. Tutto dipenderà, ovviamente, dalle volontà dei bianconeri.