La Juventus “trionfa” sullo United: UFFICIALE, quasi 22 milioni

La Juventus “trionfa” sullo United, sorpasso completato sui Red Devils: i numeri parlano chiaro.

Di motivi per gioire non è che ne abbia tanti, da qualche tempo a questa parte. Ma qualche ora fa, a gran sorpresa, è successa una di quelle piccole cose che potrebbero teoricamente risollevare il morale della squadra e, perché no, anche della dirigenza stessa.

Almeno un po’. Perché i numeri non mentono e quelli che sono stati resi noti nelle scorse ore sono più che positivi. No, non c’entrano nulla le sentenze, il caso plusvalenze e tutte le altre questioni che stanno tenendo banco nelle ultime settimane. I numeri in questione hanno a che fare con qualcosa che esula dalla cronaca e dai risultati in campo. Riguardano i social network e la popolarità della Vecchia Signora. Chi lo avrebbe mai detto che la Juventus potesse rendersi capace di un sorpasso tanto straordinario? Eppure, ce l’ha fatta.

La Juventus “trionfa” sullo United, i bianconeri ora hanno più followers dei Red Devils su TikTok

E adesso eccola lì, più in alto del Manchester United e pronta staccare sempre più i rivali britannici. Con quasi 22 milioni di follower su TikTok – 21,7 milioni, volendo essere più precisi – i bianconeri hanno spiccato il volo e fatto mangiare la polvere agli inglesi.

Ed è stata subito festa grande in casa Juventus, con tanto di video “celebrativo” postato sulla piattaforma social tanto in voga oggi. Ma quanti utenti sostengono, invece, la pagina della squadra britannica? “Solo” 21,6 milioni. Sì, avete capito bene. Solo 100mila in meno. Ma tanto è bastato, con buona pace della società torinese, per un sorpasso in grande stile e per un piccolo sfottò, che in questi casi ci sta sempre: “Scusaci, Man U”, recita la didascalia inserita nel video. E chissà come l’avranno presa, a Manchester…