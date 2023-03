Di Maria pronto a firmare: la soffiata prima di Juventus-Friburgo

Sono sempre frequenti le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le mosse future che il club effettuerà.

In questo momento siamo davvero nella fase più calda della stagione. I bianconeri si apprestano a vivere delle sfide decisive in Europa League ma non bisogna dimenticare che si dovrà lottare pure in Coppa Italia e in campionato cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Settimane di duro lavoro attendono dunque gli uomini allenati da mister Allegri, con i loro risultati che saranno parte importante delle valutazioni che la dirigenza dovrà fare riguardo tanti elementi della rosa. La Juventus infatti nel corso della prossima estate rinnoverà il suo organico. Ci sono alcuni giocatori che sono in partenza e che dovranno essere sostituiti con elementi in grado di aprire un nuovo ciclo vincente in bianconero. Tanti sono i nomi che stanno circolando ormai da qualche settimana come possibili rinforzi per il futuro.

Calciomercato Juventus, Di Maria pronto a rinnovare il contratto

Tra le priorità del club torinese però non ci sono solo nuovi acquisti, ma anche i rinnovi di quei calciatori che saranno chiamati a rimanere in bianconero pure in futuro nonostante abbiano l’accordo in scadenza a giugno. Tra questi non c’è solo Rabiot (insieme ad Alex Sandro e Cuadrado) ma anche Angel Di Maria.

Giocatore imprescindibile per la Juventus, di quelli che elevano la qualità della rosa e di quelli che fanno la differenza. Il suo ingaggio è di quelli importanti, ma il club – come riporta “news-sport.it” cercherà di trovare una formula che possa accontentare il calciatore e far sì che possa rimanere almeno per un altro anno alla corte di Allegri. Di Maria del resto non fa mistero di trovarsi molto bene alla Juve e dunque l’intesa potrebbe in fondo non essere così lontana.