Calciomercato Juventus, firma annunciata: “Lo abbiamo già concordato”

Calciomercato Juventus, raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore: rinnoverà fino al 2027 coi bianconeri.

È un figlio d’arte e ha tutte le carte in regola per poter fare bene alla corte di Massimiliano Allegri, motivo in più per pensare concretamente a un progetto futuro che lo includa.

Aumenta ora dopo ora, infatti, la stima che la Juventus nutre nei confronti di Dean Huijsen, il difensore olandese classe 2005, che si è fatto notare durante il passaggio dalla Primavera alla Juventus Next Gen. Il tecnico livornese in realtà ha già avuto modo di testarlo: lo ha fatto, in particolar modo, durante la sosta per i Mondiali in calcio a cavallo tra novembre e gennaio, quando lo ha schierato nell’amichevole contro l’Arsenal a Londra. La sua prestazione, a quanto pare, lo avrebbe convinto.

Calciomercato Juventus, a un passo il rinnovo di Huijsen

Tanto che, nei giorni scorsi, in Olanda, il giovane calciatore si è lasciato scappare una succosa anteprima. Pare che le due parti abbiano già concordato e che rimarrà ancora per un po’ con la Juventus.

“Non è stato ancora firmato – ha detto lo stesso Huijsen in un’intervista – ma abbiamo già concordato una data per iniziare a firmare”. Non resta che formalizzare la trattativa, a questo punto. E blindare il promettente difensore originario dei Paesi Bassi – prelevato nell’estate 2021 dal Malaga – in maniera tale da trattenerlo a Torino il più lungo possibile. Fino ad almeno il 2027, ammesso che l’accordo soddisfi tutti e che l’entourage si dica favorevole. E per il momento sembrerebbe esserlo, visto che i suoi agenti e la società si sono già rivisti per definire i termini dell’accordo. Un’operazione voluta fortemente dalla Juventus, che già da qualche stagione ha deciso di avviare un progetto ambizioso per quanto riguarda la scoperta e la valorizzazione dei giovani talenti.