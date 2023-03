Juve-Milan, la svolta: lo ha chiamato il Barcellona

Arriva la svolta per il big: il Barcellona lo chiama a gran voce. Juventus e Milan rimangono a mani vuote

Il calciomercato estivo 2023 vedrà molti top player cambiare squadra dopo tanto tempo. In giro per l’Europa sono diversi i big in scadenza di contratto a fine stagione che potranno accasarsi a una nuova squadra a parametro zero.

Uno dei più chiacchierati è sicuramente Adrien Rabiot della Juventus che ha tanti ammiratori soprattutto in Premier League. Anche Alejandro Grimaldo, in scadenza col Benfica, è tra i più richiesti. Specialmente dal Barcellona che, però, ha messo nel mirino un altro grande obiettivo della Juventus e del Milan. Anche i blaugrana devo puntare a giocatori a parametro zero, vista la situazione economica poco idilliaca e le vicende extra-campo. Un giocatore che ha attirato particolarmente l’attenzione del club catalano è Marco Asensio. Negli ultimi tempi il futuro di Asensio è diventata una delle questioni centrali del calciomercato. L’attaccante spagnolo è in scadenza a giugno 2023 e sembra in rottura totale con il Real Madrid. Le parti stanno facendo braccio di ferro da diversi mesi ma da quando Asensio è passato con Jorge Mendes, ha acquisito una posizione di forza che adesso mette il Real spalle al muro.

Juventus e Milan rinunciano ad Asensio: c’è il Barcellona

I dissapori tra Asensio e il Real Madrid sono iniziati già a metà della scorsa stagione, quando all’ultima proposta di rinnovo da parte di Florentino Perez, Asensio ha chiesto un ingaggio troppo alto per quelle che erano le valutazioni della società madrilena.

Il Real Madrid non riteneva la sua figura così centrale all’interno della squadra da poter chiedere cifre così elevate. Le parti hanno cominciato a creare una spaccatura che ormai appare insanabile. Lo stesso Carlo Ancelotti lo ha messo da parte e alle domande sul futuro dello spagnolo è rimasto molto vago, facendo intendere che non influirà molto la sua eventuale partenza a fine stagione. Dal primo gennaio Marco Asensio è libero di negoziare con qualsiasi altro club per accasarsi a una nuova squadra dalla prossima stagione. Florentino Perez, però, non avrebbe immaginato che il giocatore potesse essere in trattativa con i peggior nemici del Real Madrid.

Infatti, secondo le indiscrezioni del ‘Mundo Deportivo’, Jorge Mendes starebbe trattando col Barcellona sull’eventuale trasferimento di Asensio, così come anche con l’Atletico Madrid che vuole colmare il vuoto lasciato a gennaio da Joao Felix. Asensio sarebbe un lusso per Juventus e Milan che al momento non sembrano in grado di poter offrire la cifra che il giocatore richiede. Asensio lascia la porta aperta a qualsiasi eventualità e il Barcellona al momento è la pista più concreta.