Calciomercato Juventus, affare chiuso: esercitano il riscatto

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero essere costretti a cedere qualche pezzo pregiato in estate per fare cassa.

Stiamo entrando nella fase più calda della stagione ma la Juventus è ancora in lotta su tre fronti. In campionato i bianconeri devono fare i conti con la pesantissima penalizzazione di 15 punti in classifica che in questo momento non gli consente di giocarsela con le milanesi e le romane per un posto nella prossima Champions League.

Eppure con quei punti la squadra di Massimiliano Allegri sarebbe seconda, a -15 dal Napoli ma a appaiata all’Inter, impegnata in questo momento sul campo dello Spezia. In attesa di capire quale sarà l’esito del ricorso la Juventus non sembra avere alcuna intenzione di mollare la presa nonostante il divario sia molto ampio nei confronti della quarta piazza. Nel frattempo, però, Szczesny e compagni provano a concentrarsi sugli altri obiettivi, che dopo la penalizzazione hanno acquisito una certa importanza. Uno di questi è l’Europa League, competizione in cui la Signora è retrocessa lo scorso autunno dopo essere arrivata terza nel girone di Champions League. Vincerla vorrebbe dire qualificarsi alla manifestazione più importante e prestigiosa. Nel mirino della Juve c’è pure la Coppa Italia. Nel mese di aprile sono in programma le due semifinali con l’Inter.

Calciomercato Juventus, a fine stagione l’Amiens riscatterà Chibozo

L’incertezza riguardo a quelle che saranno le competizioni che il prossimo anno vedranno protagonista la Juventus non consente al club di pianificare il futuro con serenità.

Quel che è certo è che sicuramente si concretizzerà qualche cessione per poter finanziare eventuali acquisti. Poco ma sicuro, considerando che non sono previste altre ricapitalizzazioni fino al 2025. La Signora, intanto, dovrebbe ricavare almeno un milione di euro dalla cessione a titolo definitivo del 19enne Angel Josué Chibozo, che la scorsa estate era passato in prestito con obbligo di riscatto all’Amiens, in Francia.