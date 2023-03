Calciomercato Juventus, senza Champions va da Simeone: futuro a Madrid

Calciomercato Juventus, potrebbe sfumare l’arrivo dell’esterno nel caso in cui i bianconeri non dovessero arrivare tra le prime quattro.

C’è una squadra che in Europa continua a stupire. E che adesso non vuole porsi più limiti dopo che per il secondo anno consecutivo ha raggiunto i quarti di finale della Champions League per la prima volta nella sua storia. Il Benfica è di nuovo tra le prime otto del continente. E se nella passata stagione un po’ tutti si auguravano di incontrarla sul loro cammino, stavolta le cosa stanno diversamente.

È vero che negli ottavi ha eliminato il poco competitivo Club Brugge, ma non bisogna dimenticare che aveva già dato dimostrazione della propria forza contro squadre del calibro di Psg e Juventus nella fase a gironi. I lusitani – e i bianconeri ne sanno qualcosa – sono arrivati davanti a tutti, cagionando indirettamente l’eliminazione della squadra di Massimiliano Allegri, che a distanza di nove anni ha dovuto sopportare l’onta della retrocessione in Europa League. Benfica che non fa altro che raccogliere i frutti di una programmazione che può essere presa ad esempio da chi vuole raggiungere importanti risultati pur non disponendo di risorse illimitate.

Calciomercato Juventus, per Grimaldo c’è anche l’Atletico Madrid

Lo scorso gennaio, infatti, il club portoghese si è privato di uno dei suoi gioielli più splendenti, Enzo Fernandez, venduto al Chelsea per oltre 120 milioni di euro dopo le grandi prestazioni con l’Argentina in Qatar. Una cessione record – l’ennesima negli ultimi anni – che tuttavia non sembra aver compromesso il cammino dei biancorossi di Schmidt.

La prossima estate potrebbe toccare ad un altro pupillo del tecnico tedesco, Alejandro Grimaldo. Il terzino spagnolo, che migrò in Portogallo giovanissimo dopo aver capito di non avere spazio a Barcellona, ha declinato ogni proposta per il rinnovo del contratto. E verosimilmente lascerà Lisbona a zero. La Juventus, come molte altre squadre, sta pensando a lui come rinforzo per la fascia sinistra, ma la concorrenza è agguerrita. Secondo gli spagnoli di As, sulle sua tracce c’è anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone.