“Pogba cuore ingrato”: verdetto definitivo, via dalla Juventus

“Pogba cuore ingrato”, sembra essersi definitivamente spezzato qualcosa tra il centrocampista francese e i tifosi bianconeri.

Soltanto una settimana fa il suo attesissimo ritorno in campo aveva fatto venire i lucciconi agli occhi un po’ a tutti i tifosi bianconeri. Sì, anche a quelli che nel corso di questi mesi sono stati poco teneri con lui e fin dal primo momento hanno messo in discussione il suo acquisto. Paul Pogba finalmente aveva rimesso piede in campo nel derby con il Torino ricevendo l’applauso di (quasi) tutto l’Allianz Stadium.

Ma l’idillio a quanto pare è durato molto poco. Ieri, prima della gara con il Friburgo, sono rimasti tutti a bocca aperta quando non hanno letto il suo nome tra i convocati. Si è inizialmente pensato ad un nuovo infortunio, poi la motivazione della mancata convocazione ha fugato ogni dubbio. Motivi disciplinari, dovuti probabilmente all’arrivo in ritardo ad uno degli ultimi allenamenti prima della sfida di Europa League coi tedeschi. E quindi apriti cielo. Al centrocampista francese viene rimproverato lo scarso impegno in questi mesi torinesi, al di là dei problemi fisici con cui ha dovuto fare i conti.

“Pogba cuore ingrato”, i tifosi non hanno mandato giù l’atteggiamento di Pogba

La scelta di escluderlo dai convocati da parte di Massimiliano Allegri è stata accolta favorevolmente da molti tifosi bianconeri, che hanno subito inondato i social di critiche – alcune anche pungenti e colorite – nei confronti dell’ex giocatore del Manchester United, tornato la scorsa estate a Torino dopo sette stagioni trascorse in Inghilterra.

Chi è deluso dal suo atteggiamento, chi lo definisce irresponsabile in un momento delicato della stagione della Juventus, costretta ad un difficilissima rimonta in classifica per via della penalizzazione. Ecco alcuni coloriti tweet contro il centrocampista transalpino, riportati anche dal sito della Gazzetta dello Sport.

Da juventino sono molto ma molto deluso dall’atteggiamento di #Pogba. pic.twitter.com/WYTwLcXvCo — Ubriachi Di Calcio (@DiUbriachi) March 9, 2023