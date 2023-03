Calciomercato Juventus, Di Maria a fuoco lento: nuovo ribaltone

Calciomercato Juventus, il fuoriclasse argentino è sempre più centrale negli schemi di Massimiliano Allegri.

È ufficiale: Angel Di Maria si è preso la Juventus. Lo ha fatto in punta di piedi, dopo mesi di velate polemiche riguardo ad un suo presunto scarso impegno, quasi come se volesse risparmiarsi in vista degli imminenti campionati del mondo. Poi quei Mondiali li ha vinti, El Fideo, da grande protagonista e da “primo scudiero” di Leo Messi.

Ed è tornato a Torino carico più che mai, pronto a far ricredere chi era convinto che il giocatore avesse accettato di restare in Europa controvoglia. O lo avesse fatto solo per motivi economici, prima di tornare in Argentina al suo amato Rosario Central. La discontinuità dei primi mesi di Juventus è solo un lontano ricordo. Adesso Di Maria incide, crea, tutto passa dai suoi piedi. La Signora aveva bisogno come l’aria di un fenomeno come lui, capace di cambiare le partite coi suoi lampi di pura classe. Un esempio è la prestazione con il Nantes in Europa League, quando ha messo a segno una strepitosa tripletta. Oppure quella di giovedì scorso con il Friburgo, decisa proprio da un suo gol.

Calciomercato Juventus, ancora nessun contatto per il rinnovo del Fideo

Massimiliano Allegri, insomma, non può più fare a meno di lui e domani potrebbe farlo riposare per almeno un tempo per averlo fresco in Germania giovedì prossimo. La Juventus, insomma, si è quasi riscoperta Di Maria-dipendente. Altro che pensionato.

La scorsa estate il giocatore scelse di firmare per un solo anno di contratto, nonostante la Juventus spingesse affinché fossero almeno due. Questo significa che l’argentino presto dovrà decidere cosa fare del suo futuro, se restare ancora un anno a Torino oppure se fare ritorno in Argentina e chiudere la carriera al Rosario Central. Secondo il giornalista di Tuttojuve.com Mirko Di Natale, ad oggi non risultano contatti programmati tra la dirigenza bianconera e il suo entourage. Per il momento ci si gode il presente.