Calciomercato Juventus: Conte a Torino, ma l’epilogo lascia di stucco

Calciomercato Juventus, Antonio Conte potrebbe arrivare a Torino. Ma quello che potrebbe succedere lascia davvero di stucco

Se ne parla e se ne parlerà ancora. Senza dubbio. Antonio Conte che ieri dopo l’eliminazione in Champions League è tornato a vincere con il suo Tottenham potrebbe davvero tornare a Torino alla fine della stagione. Ma non per prendere il posto di Massimiliano Allegri a quanto pare. Sì, perché l’epilogo potrebbe essere diverso da quello che i tifosi della Juventus sognano.

Secondo il giornalista Gian Luca Rossi infatti, che ha parlato a Top Calcio 24, il tecnico salentino infatti potrebbe prendersi un anno sabbatico: “Potrebbe fermarsi a casa sua, un anno, per tornare in grandissima forma in quello successivo. Lo ha già fatto e se lui è furbo, tanto lo richiamano sicuro, si fa un anno sabbatico”. Insomma, una decisione che ci potrebbe anche stare, viste soprattutto quelle che sono state le condizioni di salute del tecnico nell’ultimo periodo.

Calciomercato Juventus, stop Conte

Certo, oltre questo c’è anche un’altra cosa da tenere in considerazione: il fatto che la Juventus non è decisa, ovviamente, se liberarsi o meno di Massimiliano Allegri. Il tecnico qualora riuscisse a vincere l’Europa League, allora avrebbe la certezza assoluta di rimanere ancora sulla panchina bianconera.

Anche perché, e non è sicuramente un dato da sottovalutare, il contratto di Allegri scade nel 2025 ed è bello pesante. Si vedrà quindi quello che potrà succedere. Si capirà nei prossimi mesi quale potrebbe essere la decisione di Conte. E si vedrà nei prossimi mesi quale potrebbe essere la decisione della Juventus su Allegri. Adesso non c’è tempo di pensare a questo in casa bianconera.