Juventus-Sampdoria, formazioni ufficiali: Allegri ha deciso

Tutto pronto per la sfida che questa sera vedrà protagonista la Juventus. Alle 20.45 fischio d’inizio della partita contro la Sampdoria.

Continua il tour de force della formazione di Allegri, che dopo aver battuto il Friburgo giovedì sera si ritrova in campo per affrontare i blucerchiati in serie A. In campionato la posizione di classifica della Juventus è condizionata dalla pesante penalizzazione di 15 punti.

Quarto posto che dunque è difficile da raggiungere, ma i bianconeri devono crederci e dare il massimo. Confidando anche nell’esito positivo del ricorso presentato contro la penalizzazione. Grande concentrazione per questa partita contro una Sampdoria che in questa stagione sta facendo fatica. E’ in piena zona retrocessione e non riesce ad esprimere le sue qualità. La Juve non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’undici ligure se vorrà portare a casa l’intera posta in palio.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Sampdoria

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Leris, Augello; Djuricic; Gabbiadini.

Per questa partita Allegri deve fare a meno di diversi elementi, non al meglio. Alcuni sono usciti malconci dalla sfida di Europa League e non saranno della sfida. Come ad esempio Di Maria e Chiesa, risparmiati per le prossime uscite. Non c’è Kean squalificato e non c’è nemmeno Paul Pogba. Che si è infortunato nella rifinitura e non è stato dunque convocato dall’allenatore. Spazio alla linea verde. Con Miretti che trova una maglia da titolare. In porta si cambia, questa volta toccherà a Perin difendere i pali. La vera novità è però la scelta di Barrenechea, che Allegri schiera a centrocampo dall’inizio con Rabiot e Fagioli