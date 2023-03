Calciomercato Juventus, offerta respinta: “Lascerà Torino a fine stagione”

Calciomercato Juventus, quello dei rinnovi è un tema sempre più stringente in casa Juventus. Si va verso un nuovo rifiuto.

In questo momento è uno dei valori aggiunti della Juventus, il più continuo per distacco. Le nove reti stagionali, divise tra campionato e coppe varie, rappresentano un record: mai ne aveva messe a segno così tante in carriera.

Sì, avete capito bene. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, passato in pochi mesi da esubero ad insostituibile. Misteri del calcio. Il centrocampista francese non aveva mai avuto un rendimento tale nelle precedenti annate vissute all’ombra della Mole. Continuità, sostanza, prestazioni quasi da top player. E pensare che lo scorso agosto, quando era a un passo dall’accordarsi con il Manchester United – saltò tutto per motivi economici – i tifosi bianconeri tiravano un sospiro di sollievo. Rabiot aveva deluso sotto tutti i punti di vista nei primi tre anni torinesi. Alternava discrete prestazioni ad altre totalmente insufficienti, risultando a tratti anche irritante, indolente. Insomma, non quel tipo di giocatore che la Juventus pensava avesse preso quando arrivò a zero nell’estate 2019.

Calciomercato Juventus, Bargiggia: “Rabiot ha detto no ad un’offerta di 6 milioni più bonus”

Già solo proporre il rinnovo, pochi mesi fa, appariva un’eresia. Ora invece la situazione si è capovolta. È la Juventus che sta provando in ogni modo a trattenere un calciatore che si è rivelato indispensabile.

E l’ha dimostrato anche nell’ultimo match di campionato con la Sampdoria realizzando una doppietta, decisiva per permettere alla squadra di Massimiliano Allegri di mettere le mani sui tre punti. La trattativa per la firma, tuttavia, è partita in salita. E le possibilità che Rabiot rimanga a Torino, nel caso in cui non dovesse esserci un rilancio da parte della società, sono minime. Il giocatore transalpino adesso guadagna 7,5 milioni netti a stagione, ma la madre-agente Veronique punta chiaramente alla doppia cifra, cercando di capitalizzare i progressi che suo figlio sta facendo vedere in campo. Secondo il giornalista Paolo Bargiggia, intervenuto a 7Gold, Rabiot avrebbe già rispedito al mittente la prima offerta della Juventus. “A malincuore – ha detto – stando a quanto filtra ora Rabiot lascerà la Juve a fine stagione: offerta da 6 milioni più bonus respinta”.