Juventus, Cassano deride Fagioli: l’ha detto davvero

Juventus, Cassano deride Fagioli: sì, il giocatore di Bari prende in giro il giocatore di Allegri mentre Ventola spiega le cose come stanno

Ora, Antonio Cassano può piacere o non piacere. Senza dubbio è uno che dice a modo suo quello che pensa senza girarci intorno e senza nemmeno pensare, alcune volte, ai termini che utilizza che possono sembrare per alcuni abbastanza pesanti e anche difficili da accettare.

Certo, appare evidente, ache per via di quello che potrebbe essere uno “stimolo” mandato da Adani che parla sempre male di Allegri, come l’ex giocatore di Bari abbia quasi un problema nel dire le cose come stanno quando si parla di Juventus. Tant’è che adesso, in un video che circola sui social e che ovviamente vede protagonisti quelli che dirigono la BOBO TV, Cassano prende in giro Fagioli, mentre Ventola ne parla bene. Ovviamente si tratta di una presa in giro genuina, non siamo qui a dire che Cassano avrebbe potuto utilizzare dei termini diversi perché non ci interessano onestamente. Il fatto è, proprio il fulcro della questione, la mancanza di obiettività quando si parla della squadra bianconera.

Juventus, le parole di Cassano

Bene, ricostruiamo quello che è successo: Ventola parla di Fagioli, il centrocampista che ormai Allegri ha deciso di mandare in campo da titolare, spiegando che sta crescendo. E questo è evidente, sotto gli occhi di tutti.

Cassano invece ha da ridire su questo, utilizzando anche dei termini poco consoni a quello che dovrebbe essere un programma sportivo che ha come obiettivo, secondo quello che ci viene detto, di parlare di calcio. Con termini forti ovviamente, ma proprio da Bar Sport non ce lo aspettavamo: “Sta crescendo in altezza sì” attacca Cassano, mentre Ventola continua a parlare. E poi chiude in questo modo: “Da metterci la pasta insieme“…