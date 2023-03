‘Sentenza’ atroce per la Juventus: “Esclusione dalle Coppe”

La Juventus in questa fase della stagione si trova impegnata su più fronti, con l’Europa League che rappresenta il palcoscenico di maggior prestigio.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri farà di tutto per riuscire ad arrivare fino in fondo a questo torneo. Per regalare una soddisfazione alla propria tifoseria ma anche per aprirsi una porta in Europa per la prossima stagione. Il quarto posto infatti rimane un obiettivo difficile.

La penalizzazione di 15 punti in graduatoria ha fatto scivolare la Juventus indietro in graduatoria, ma davanti le altre big hanno rallentato e il divario si è fatto più sottile. Senza dimenticare poi il fatto che c’è un ricorso in ballo, con l’esito che dovrebbe arrivare subito dopo Pasqua. Conquistare il quarto posto sarebbe davvero un risultato strepitoso, anche se a quanto pare potrebbe non garantire l’accesso alla prossima Champions.

Juventus fuori dalle Coppe? Il parere di Lago alla TvPlay

L’ex presidente della camera investigativa della UEFA Umberto Lago ha parlato ai microfoni di TVPLAY_CMIT e ha parlato proprio della situazione della Juventus: “Credo che sia un atto dovuto che l’organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB) stia acquisendo le carte per valutare se all’epoca della firma del settlement agreement la Juve abbia o meno fornito informazioni corrette che hanno portato la UEFA a firmare il settlment agreement”.

“Se così non fosse, se le informazioni dovessero risultare errate e fraudolente, credo si aprirebbero scenari di sanzioni più gravi da parte dell’UEFA. Questo, naturalmente, dev’essere provato tramite un atto. L’UEFA non può decidere da sola se le informazioni siano errate. Mi aspetto che ci sia almeno un grado di giudizio o che la Juventus ammetta che le informazioni inviate erano errate, spiegando perché lo fossero. – spiega ancora – Se non ci fossero spiegazioni da parte della Juventus o se le informazioni risulteranno intenzionalmente errate, potrebbe esserci la risoluzione del settlement agreement o sanzione più grave, come ad esempio l’esclusione alle competizioni per le quali si qualifica, non saprei per quanti anni, dipenderà dalla gravità che la Camera riscontrerà. Esiste una norma per cui la camera investigativa cerca di prevenire i tentativi di raggirare i regolamenti. Se la Juventus avesse raggirato i regolamenti sarebbe abbastanza grave e potrebbe incorrere all’esclusioni dalle coppe“.