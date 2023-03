Bomba Milan-Juventus: irruzione bianconera, scenario stravolto

Juventus e Milan mollano la presa: irruzione di un altro club bianconero per il gioiello della Premier League

La Juventus sta seguendo diversi big in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, cercando di sfruttare le occasioni che potrebbero presentarsi.

Uno di questi è Alejandro Grimaldo, in scadenza a fine stagione col Benfica e possibile colpo a parametro zero. Un altro giocatore che stuzzica molto i bianconeri è Mason Mount, un altro giocatore che sta vivendo una situazione particolare con il proprio club. Il trequartista classe ’99 è legato al Chelsea fino a giugno 2024. Il club londinese sta lavorando al suo rinnovo ma il giocatore non intende rinnovare alle condizioni che attualmente offre la società. Con l’arrivo a gennaio di giocatori come Joao Felix e Mudryk, lo spazio per Mount si è ridotto e il gioiello britannico non intende proseguire a queste condizioni e chiede almeno le stesse condizioni economiche e lo stesso trattamento degli altri big offensivi. Le trattative per il suo rinnovo continuano ad andare a rilento, come riportato da ‘Football Insider’ e le pretendenti per Mount di certo non mancano.

Juventus, si inserisce un altro club bianconero: anche il Newcastle su Mount

Mason Mount è finito nel mirino non solo della Juventus, ma anche del Milan che lo segue già da diverse sessioni di mercato.

Il rinnovo col Chelsea tarda ad arrivare; al momento i colloqui sono stati interrotti e per le big europee inizia a esserci la possibilità concreta di tentare l’assalto a Mount per prenderlo a un prezzo stracciato. Qualora i ‘Blues’ non dovessero riuscire a trovare l’accordo per il rinnovo, sarebbero costretti a sacrificarlo per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Il padre di Mount avrebbe incaricato l’agente di valutare qualsiasi possibile opzione. In Premier League stanno guadagnando terreno Liverpool e Manchester United che potrebbero intralciare i piani di Milan e Juventus. Secondo quanto rivelato da ‘Football Insider’, anche il Newcastle si sarebbe inserito nella corsa a Mount. Una vera e propria irruzione da parte del club inglese e, alla luce delle potenzialità economiche, la Juventus potrebbe non avere alcuna chance. Anche perché i bianconeri non sono ancora certi della qualificazione alla prossima Champions League. Mount potrebbe lasciare Londra per una cifra vicina ai 60 milioni di euro