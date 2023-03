Addio Conte, Juventus con la bava alla bocca: “Meglio per tutti”

Ha superato lo scoglio Sampdoria per la Juventus adesso ci saranno altri duri impegni da giocare al massimo delle proprie possibilità.

Prossimo ostacolo per gli uomini allenati da Massimiliano Allegri sarà il Friburgo in Europa League. All’andata i bianconeri si sono imposti con il minimo scarto e dovranno essere bravi a gestire il vantaggio per ottenere la qualificazione al turno successivo.

Anche in campionato però la Juventus sta avendo un rendimento positivo tanto da sognare di agguantare il quarto posto in classifica. Ed è davvero un’impresa vista la penalizzazione di 15 punti subita. Allo stesso tempo però non bisogna dimenticare che la società presentato ricorso e si attende con ansia l’esito dello stesso, che dovrebbe arrivare subito dopo Pasqua. Nel frattempo la dirigenza deve però iniziare a pensare anche al mercato in vista della prossima stagione. Quando per forza di cose si dovranno effettuare più interventi in entrata nell’organico bianconero.

Juventus, Sutton: “Per Conte e la sua squadra stagione deludente”

Rimane sullo sfondo poi la questione allenatore. Perché nonostante Massimiliano Allegri abbia un lungo contratto in essere con la Juventus, si continua a vociferare che nel corso della pausa estiva la società possa fare altre scelte. Con Zidane e Conte che restano le maggiori opzioni come suoi possibili successori.

A proposito dell’allenatore leccese, la sua avventura al Tottenham pare essere agli sgoccioli. Chris Sutton, ex attaccante, in un programma radio della BCC ha evidenziato le difficoltà degli Spurs in questo periodo. “Sono confuso su cosa stia accadendo al Tottenham in questo momento, credo sia meglio per tutti se vada via adesso. L’unico modo in cui potrebbe restare è dire apertamente di essere felice a Londra e voler rinnovare per un anno o due, dando il via libera ad una mossa della società, ma non penso che lo farà. Penso che un cambiamento immediato sia la cosa migliore, se il Tottenham vuole rilanciarsi. C’è stato un regresso rispetto alla scorsa stagione e i tifosi sono rimasti delusi”.