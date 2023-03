Friburgo-Juventus, fiato sospeso Di Maria: gli indizi dalla rifinitura

By

Friburgo-Juventus, domani ci sarà il ritorno degli ottavi di Europa League. Chi giocherà ma soprattutto ci sarà Di Maria? I dettagli.

Domani una sfida cruciale per il cammino europeo. I bianconeri dovranno consolidare il buon risultato maturato all’andata per qualificarsi ai quarti di finale della competizione. Non sarà semplice ma l’obiettivo è alla portata.

Ma l’interrogativo che si pongono dalla Continassa è sul fatto o meno della presenza del protagonista dell’andata, Angel Di Maria, ci sarà? Dalla rifinitura arrivano già degli indizi concreti.

Di Maria rientrato in palestra dopo alcuni test, Chiesa c’è in allenamento

Infatti il dubbio dei tifosi, vista l’importanza delle prossime sfide tra Friburgo e doppio incontro con l’Inter prima di campionato e poi di Coppa Italia, è sulla presenza o meno dei loro beniamini. Dalla Continassa, oggi, Di Maria si è allenato in palestra dopo alcuni test individuali mentre Chiesa ha svolto i normali allenamenti insieme al gruppo.

Assenti certi, per il momento, Pogba, Bonucci, Alex Sandro e Milik, oltre ai giovani. Certamente, adesso, ogni dubbio verrà tolto da Allegri non appena verrà confermata la formazione ufficiale della sfida di domani sera. Staremo a vedere cosa succederà. La sfida è di un’importanza incredibile e fare il massimo risultato sarà l’obiettivo minimo dei ragazzi. Appuntamento previsto per la sera, partita da dentro o fuori.