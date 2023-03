Una squadra intera in vendita: estasi Juventus, doppia occasione Blues

Il Chelsea mette in vendita diversi big e la Juventus vuole sfruttare l’occasione per due talenti dei Blues

Il Chelsea è stata la principale protagonista del calciomercato invernale con innesti di grande livello, alcune operazioni clamorose come quella di Enzo Fernandez, arrivato all’ultimo giorno di mercato per 121 milioni di euro.

Ma anche altri colpi del calibro di Joao Felix e Mudryk che hanno tolto, inevitabilmente, spazio a giocatori come Christian Pulisic e Mason Mount. Loro due sono tra i possibili partenti in casa Chelsea in vista della prossima sessione estiva, così come Aubameyang, Ziyech ma non solo. In ottica italiane sono sicuramente Pulisic e Mount i due nomi caldi per la prossima stagione. Il gioiellino classe ’99 inglese è in scadenza a giugno 2024 ma non intende rinnovare a queste condizioni. Mount si sente messo da parte da Potter e dalla società e pretende le stesse cifre degli altri compagni di reparto e lo stesso spazio in campo. La trattativa per il rinnovo è in una fase di stallo e il giocatore non sembra intenzionato a rimanere, come sottolineato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’.

Juventus, Mount e Pulisic occasioni per giugno

Diversi club di Premier League hanno puntato Mason Mount in vista del prossimo mercato estivo ma anche la Juventus vuole giocarsi tutte le sue carte per cercare di regalare ai tifosi un colpo di grande spessore.

Molto dipenderà dagli obiettivi sportivi che riuscirà a raggiungere il club bianconero e dall’esito delle questioni extra-campo che al momento lasciano ancora diversi punti interrogativi. Anche Christian Pulisic è in scadenza a giugno 2024 e non sembra rientrare nei piani del club londinese, come sottolineato dal portale spagnolo. L’ala statunitense ha disputato un ottimo Mondiale con gli Stati Uniti, dimostrando di poter fare la differenza anche ai livelli più alti. Al Chelsea sta trovando poco spazio, infatti ha realizzato un solo gol in Premier League in questa stagione. Il suo valore rimane indiscusso e diversi club stanno monitorando la sua situazione. Pulisic ha delle caratteristiche che piacciono molto alla Juventus che cerca un giocatore offensivo duttile, che possa anche vantare un bagaglio internazionale importante. Tutte caratteristiche che l’americano ha dimostrato di avere. Insieme a Mount è un altro obiettivo dichiarato della ‘Vecchia Signora’. L’inglese, però, ha una valutazione di almeno 50-60 milioni di euro. Con 30 milioni, invece, si potrebbe arrivare a Pulisic, in quanto il Chelsea conta di sacrificarlo in estate, per non perderlo a parametro zero nel 2024.