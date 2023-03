Affare da 50 milioni: reazione a catena, subito alla Juventus

Calciomercato Juventus, l’affare è da 50 milioni di euro e fa scattare in maniera immediata l’effetto domino. Subito in bianconero

Un affare da 50 milioni di euro che potrebbe dare il via libera alla Juventus per il colpo in mezzo al campo, quello che potrebbe essere non solo un ritorno in Serie A, ma anche un nuovo colpo di fiamma per la Vecchia Signora nei confronti di un giocatore che è stato accostato diverse volte alla formazione piemontese.

Andiamo con ordine, allora, e spieghiamo quello che potrebbe succedere: in casa Atletico Madrid, in una stagione ormai praticamente conclusa per gli uomini di Simeone che si sono ripresi in campionato e che hanno quasi blindato la qualificazione alla prossima Champions League, si stanno valutando i possibili innesti per il prossimo anno: uno di questi, secondo 90min.com, potrebbe essere McAllister, il centrocampista del Brighton di De Zerbi che ha tanti estimatori e che ha un valore di almeno 50 milioni di euro. Non ci sono solamente i Colchoneros sul giocatore, ma anche diversi club di Premier League lo hanno messo sotto la lente d’ingrandimento e potrebbero assaltare nel corso dei prossimi mesi. Ma qualora l’Atletico riuscisse a piazzare il colpo, allora l’effetto domino scatterebbe in maniera immediata.

Calciomercato Juventus, subito De Paul

E questo effetto domino potrebbe portare in bianconero, e di nuovo in Italia, Rodrigo De Paul. L’argentino, che non ha ancora messo del tutto a posto le cose con Simeone dopo delle frizioni all’inizio della stagione, è sul mercato e davanti ad un’offerta di 35milioni di euro potrebbe partire.

E la Juventus, come sappiamo, lo prenderebbe volentieri, anche se molto dipende da come finiranno i processi che la Vecchia Signora dovrà affrontare nei prossimi mesi. E, non meno importante, un altro fattore potrebbe essere quello della qualificazione alla prossima Champions League, che potrebbe passare anche dalla sfida di questa sera contro il Friburgo. Perché arrivarci dal campionato appare difficile. Meno conquistando l’Europa League.