Friburgo-Juventus, gol annullato a Vlahovic: il motivo

Friburgo-Juventus, Vlahovic l’aveva indirizzata dentro ma il direttore di gara, con l’ausilio del VAR, ha annullato il gol del serbo. Ecco perché.

Si sta chiudendo la prima frazione di gioco tra Friburgo e Juventus. Match che sta viaggiando sui binari dell’equilibrio, con le due compagini che stanno continuando nella loro fase di studio badando a non esporsi troppo. Contesa che sta viaggiando al momento a ritmi abbastanza bassi, con un giro palla sterile che non sta arrecando troppi vantaggi.

Gli ospiti, in realtà, erano riusciti a trovare la via del goal con Dusan Vlahovic: la zampata dell’attaccante serbo, però, è stata vanificata per posizione irregolare proprio del numero 9 della Juventus. Sul cross di Kostic, in realtà, Vlahovic non era oltre la linea dei difensori: il motivo dell’annullamento del gol, invece, è ascrivibile alla posizione irregolare in cui il centravanti bianconero si viene a trovare dopo il tocco di Kean. Decisione dell’arbitro, aiutato dal VAR, assolutamente giusta dal momento che quando riceve il pallone, Vlahovic si trova addirittura più avanti dell’estremo difensore del Friburgo.