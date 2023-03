Problema Turco per la Juventus: nuovo infortunio, KO per sei settimane

Juventus, non solo la Prima Squadra, quella di Allegri, colpita dalla sfortuna. Problema turco per i bianconeri il ko è di sei settimane

Quando una stagione è segnata dalla sfortuna, colpisce davvero tutti. Non solo la Prima Squadra, quella allenata da Massimiliano Allegri, ma anche le altre, tutte quelle che gravitano attorno al mondo bianconero.

Di quanto succede all’interno del gruppo che questa sera contro il Friburgo in Germania si giocherà il passaggio del turno ai quarti di finale di Europa League sappiamo tutto. Qui parliamo invece dell’Under 19 bianconera, quella allenata da Paolo Montero, che ha un altro problema dopo quelli registrati nelle scorse settimane. Si è fermato infatti Nicolò Turco. Che ieri si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno messo in evidenza una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. E non è un infortunio di poco conto.

Juventus, per Turco sei settimane di stop

La punta centrale, classe 2004, 12 reti e 6 assist in 21 presenze nel campionato Primavera, ne avrà per più di un mese: lo stop infatti per quanto tipo di infortuni è di almeno sei settimane. Insomma, Montero, lo perderà per la fase calda della stagione.

Un problema per il tecnico dei ragazzi bianconeri, che sta cercando di farli crescere al meglio mettendoli poi a disposizione di Massimiliano Allegri che, come abbiamo visto soprattutto in questa stagione, ha deciso di puntare e anche molto su tutti quegli elementi che hanno margine di miglioramento e che possono un giorno arrivare in pianta stabile in Prima Squadra. E Turco, anche per via di quella che è un’importante media realizzativa, era sicuramente tra quelli attenzionati dal tecnico della Juventus.